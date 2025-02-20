Emperyalist saldırganlığı artırıyor

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Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML), ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin “Beyaz Saray’daki varlığı Amerikan emperyalizminin saldırganlığını artırıyor” dedi.

Trump’ın ikinci döneminde attığı adımların mevcut jeopolitik çatışmaları kötüleştireceği, yenilerini yaratacağı, ekonomide küresel bir durgunluk sürecini hızlandıracağı ve işçilerle halkların yaşam koşullarını etkileyeceği uyarısı yapıldı. CIPOML, dünyada şekillenen yeni ekonomik, siyasi ve sosyal senaryoya karşı işçi sınıfına mücadeleye hazırlık çağrısı yaptı.