‘Emperyalist savaş, devrimci tutum ve görevlerimiz’ sempozyumu Şişli’de

HABER MERKEZİ

Emperyalist-kapitalist barbarlık dünyayı adım adım yeni bir savaşa ve yıkıma sürüklerken Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) tarafından düzenlenecek “Emperyalist savaş, devrimci tutum ve görevlerimiz” başlıklı sempozyumda dünya genelinde yaşanan jeo politik gelişmeler tartışılacak.

Ukrayna’dan Gazze’ye, Ortadoğu’dan Pasifik’e dört bir tarafta savaş ve çatışma dinamikleri harekete geçirilirken 1 Aralık Pazar günü 14.00’de Şişli Tiyatrosu’nda yapılacak sempozyuma alanında uzman pek çok isim katılacak.

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

Sempozyumun 14.00’te başlayacak, “Savaş gerçekliği, somut durum ve olasılıklar” başlıklı ilk oturumunda gazeteci-yazarlar; İbrahim Varlı, Hamide Rencüs, Hakkı Özdal, Volkan Yaraşır ve SMF MYK üyesi eski milletvekili Erdal Ataş yer alacak.

Saat 17.00’de başlayacak “Devrimci tutum, çözüm ve öneriler” başlıklı ikinci oturumuna ise yazarlar Muzaffer Oruçoğlu, Kerem Yıldırım, Mehmet Yeşiltepe, SMF Dönem Sözcüsü Evrim Konak ve DEM Parti milletvekili Cengiz Çiçek katılacak.

DİRENİŞ CEPHESİNİ BÜYÜTELİM

SMF tarafından yapılan sempozyum çağrı metninde, “Emperyalist ve gerici savaşlara karşı çıkalım, anti emperyalist direniş cephesini büyütelim!” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Emperyalist dünya gericiliği, yeni pazarlar fethetmek ve dünyanın kaynaklarını sömürmek için savaşları körükleyerek zenginliklerine zenginlik katarken savaşlar ve savaşların yarattığı büyük yıkımlar sonucunda milyonlarca insan ölüm, açlık, yoksulluk, göç ve türlü türlü acılara maruz kalmaktadır.

Emperyalist ve gerici savaşlara karşı tutum almak ve antiemperyalist savaş karşıtı cephe yaratmak günün birincil devrimci görevlerinden biridir. Bu bilinçle hareket eden Federasyonumuz "Emperyalist savaş, devrimci tutum ve görevlerimiz" başlıklı bir sempozyum düzenlemektedir. Hem teorik boyutu ve hem de somut politik/pratik görevlerin ele alınacağı sempozyumda, aydınlar, yazarlar sunumlar gerçekleştirecektir. Tüm halkımızı sempozyuma katılmaya çağırıyoruz.”