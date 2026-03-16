Emperyalist savaşa hayır!

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD ve İsrail’in Ortadoğu’yu kana bulayan savaşına karşı protestolar sürüyor. İspanya’nın onlarca şehri, savaş karşıtı protestolara sahne oldu. İtalya’da ise ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile hükümetin yargı reformunu protesto etti. ABD ve İsrail’de de savaş karşıtı protesto düzenlendi.

İtalya’nın başkenti Roma’da cumartesi günü binlerce kişi, İran’a yönelik saldırılarını protesto ederken hükümetin yargı reformu için gelecek hafta yapılacak referandumda “hayır” denmesi çağrısında bulundu.

Sendikalar, öğrenci hareketleri ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla “Savaşa hayır, referanduma hayır” adıyla düzenlenen yürüyüşte göstericiler, “Küba’dan ellerinizi çekin” ve “İran’dan ellerinizi çekin” yazılı pankartlarla yürüdü. Protestocular, İsrail ve ABD’ye yönelik “katiller”, Başbakan Giorgia Meloni ve hükümetine yönelik ise “İstifa edin” sloganları attı.

ABD ÜSLERİ KAPATILSIN

Dün de Sicilya Adası’nda ABD’nin Sigonella Üssü önünde yüzlerce kişi, ülkedeki ABD üslerine ve Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin işbirliğine karşı protesto düzenledi.

İspanya genelinde 150’den fazla şehir, Ortadoğu’da devam eden savaşı protesto etmek için sokaklara dökülen binlerce vatandaşın katıldığı yaygın gösterilere sahne oldu. Madrid’de yaklaşık beş bin kişi Atocha istasyonu yakınında toplanarak "Savaşa hayır" ve "NATO’ya hayır" gibi sloganlar attı. Göstericiler, Avrupa’nın savaşa çekildiğini belirterek barış çağrısı yaptı.

ABD’nin başkenti Washington’da da yüzlerce kişi, Beyaz Saray önünde İran’a yönelik saldırıları protesto etti. Savaşın ilk günü İran’da bir okula düzenlenen saldırıda öldürülen onlarca kız çocuğuna dikkat çekmek için yere okul çantaları serdi.

İsrail’in Tel Aviv kentinde bir araya gelen bir grup İsrailli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto ederek bölgede savaşın sona ermesi çağrısında bulundu. Kentteki Habima Meydanı’nda düzenlenen protestoda göstericiler, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.