Emperyalist tehdide hayır

Dış Haberler

Karayipler’i savaşın eşiğine getiren ABD Başkanı Donald Trump’ın sürgünle tehdit ettiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Caracas'taki mitingde “köle barışını” reddettiklerini söyledi.

Washington’ın Venezuela’ya yönelik tehditleri sürerken ABD Başkanı Trump’ın doğruladığı Maduro ile telefon görüşmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Reuters, 21 Kasım’da yapılan görüşmede Trump'ın Maduro'ya, “aile üyeleriyle birlikte kendi seçtiği bir yere gitmek üzere Venezuela’yı terk etmesi için bir haftası olduğunu” söylediğini aktardı. Görüşmede Trump’ın Maduro’nun “bir dizi talebini reddettiği” aktarıldı.

‘MADURO’NUN ŞARTLARI’

Reuters’a konuşan kaynaklara göre Maduro Trump’a, ülkeden ayrılmaya hazır olduğunu ancak kendisi ve aile üyeleri için uluslararası tam bir yasal dokunulmazlık şartı olduğunu söyledi. Bu şartlar arasında ABD yaptırımlarının kaldırılması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki (UCM) davasının sona erdirilmesi de yer aldı.

Kaynaklar, Maduro’nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini de iddia etti.

MEYDAN OKUDU

Venezuela lideri Maduro ise ABD’nin ülkesine yönelik askeri tehditlerini tırmandırması üzerine yaptığı açıklamada, Caracas’ın barış istediğini ancak “asla kölelerin barışını kabul etmeyeceğini” vurguladı. Başkent Caracas’taki bir mitingde on binlerce destekçisinin önünde konuşan Maduro, halkın yüzde 94'ünün emperyalist askeri tehdidi reddettiğini söyledi. Maduro, Venezuela halkının 22 haftadır psikolojik bir savaşla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, halk, ordu ve polis tarafından düzenlenen tatbikatlar sayesinde ülkenin “örnek bir savunma kapasitesine ulaştığını dile getirdi.

Maduro’nun açıklamaları, Trump’ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile Venezuela’ya yönelik “bir sonraki adımları” değerlendirmek üzere Beyaz Saray’da yaptığı toplantının hemen ardından geldi.

SENATÖRDEN UYARI

ABD'de Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ise Trump'ın Venezuela'ya olası askeri operasyon yetkisi vermesi durumunda ABD askeri güçlerinin, Venezuela'da konuşlanmasını engelleyecek “savaş yetkisi kararı” sunacaklarını belirtti.

ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak Venezuela açıklarındaki teknelere düzenlediği saldırılara ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. ABD basınındaki haberlerde göre 2 Eylül’de ABD'nin füze saldırısında vurulan bir tekneden sağ kurtulan iki kişinin, yanan tekneye tutunmaya çalıştığı aktarıldı.

SUÇU AMİRALE ATTI

Savaş Bakanı Pete Hegseth'in “teknedeki herkesin öldürülmesini emretmesi” üzerine ABD ordusunun daha sonra bu kişilere tekrar ateş açtığı öne sürüldü. Hegseth ise sorumluluğu ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı’nın başındaki Amiral Frank Mitch Bradley'e yükleyerek “Onun aldığı savaş kararlarının arkasındayım” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise saldırının yasal olduğunu savunarak “Amiral Bradley, bu teknenin imha edilmesini ve ABD'ye yönelik tehdidin ortadan kaldırılmasını sağlamak için tamamen yetkisi ve hukuk içinde hareket etti” dedi.

Eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenleyip 83 kişiyi öldürmüştü. ABD yönetimi son olarak “Güney Mızrağı Operasyonu” kapsamında bölgeye 11 savaş gemisi ve 15 bin asker yığmıştı.