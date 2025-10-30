Emperyalistin yaptığı ateşkes bu kadar olur

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de dayattığı ateşkesi bozarak Filistinlilere ölüm saçtı. İsrail ordusunun salı akşamı başlattığı hava saldırılarında 100’den fazla kişi yaşamını yitirdi. İsrail’in 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese yönelik birçok ihlalini savunan Trump, son saldırıların ardından da “Ateşkes ihlal edilmedi” dedi.

İsrail ordusu, salı akşamı Gazze’nin kuzey, orta ve güney kesimlerine hava saldırısı düzenledi. Çarşamba sabah saatlerine kadar süren saldırılarda 46’sı çocuk en az 104 kişi yaşamını yitirdi. Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini savunulurken İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda saldırı kararı aldığını aktardı.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz da Hamas'ı Gazze'de bir İsrail askerinin ölümüne yol açan saldırı ve ölen rehinelerin cenazelerinin iadesi konusunda anlaşmanın şartlarını ihlal etmekle suçladı. Katz, Hamas’ın “kırmızıçizgiyi aştığını” ileri sürerek “ağır bedel ödetmekle” tehdit etti.

ATEŞKESE ‘GERİ DÖNDÜ’

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleme talimatı vermesinin ardından İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi içinde işgal ettiği “Sarı Hat” isimli bölgeyi genişletme kararını ABD ile görüştüğü öne sürüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların ardından dün sabah saatlerinde “ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını” açıkladı. Saldırılarında “farklı silahlı gruplara mensup 30 kişiyi” öldürdüğünü ileri süren İsrail ordusu, “ateşkese bağlı kalacağını” iddia etti.

Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik şekilde ihlal ederken aradan geçen 19 günde İsrail saldırılarında en az 211 Filistinli yaşamını yitirdi, 597 kişi ise yaralandı. ABD, ateşkes ihlallerine rağmen İsrail'e defalarca destek verdi ve “İsrail'in kendini savunma hakkını” vurguladı.

SİSTEMATİK İHLALLER

Hamas ise İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı. İsrail’in saldırılarının Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gibi bir dizi ihlalin devamı olduğuna dikkat çeken Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu kaydetti. Hamas, Tel Aviv yönetiminin gerekli ağır makine ve ekipmanların girişini engelleyerek Gazze'deki İsrailli esrilerin cesetlerinin aranması çalışmalarını engellemek için sistematik bir politika izlediğini söyledi.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail’in saldırıları nedeniyle dün yapılması planlanan İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilmesinin ertelendiğini kaydetti. Açıklamada, İsrail'in neden olacağı bir tırmanışın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması ve çıkarılması operasyonlarını engelleyeceği ve teslimin gecikeceği vurgulandı.

TRUMP ARKA ÇIKTI

Ateşkes kapsamında şimdiye kadar Gazze’de tutulan hayattaki 20 İsrailli esirin yanı sıra yaşamını yitiren 15 İsrailli rehinenin cesetleri İsrail’e teslim edildi. Geri kalan 13 rehinenin cesedinin henüz bulunmadığı veya teslim edilmediği aktarıldı. İsrail 27 Ekim'de Hamas'ın iade ettiği bir tabutta rehine naaşı yer almadığını açıklamıştı.

İsrail Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana geçen yaklaşık 3 haftada onlarca ihlaline destek çıkan ABD Başkanı Donald Trump, 100’den fazla Filistinlinin katledildiği saldırıyla ilgili İsrail’e destek verdi. Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail’in Gazze’ye saldırı başlatmasının “ateşkesi tehlikeye atmayacağını” savundu.

Hamas’ın “uslu durması gerektiğini” söyleyen Trump, “aksi takdirde yol edilecekleri” tehdidinde bulundu. Söz konusu ateşkesi “çok büyük bir barış” olarak niteleyen Trump, Hamas’ın silah bırakmaya başladığını çünkü ateşkesin ikinci aşamasına girildiğini savundu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İsrail'in Gazze'ye yeniden saldıracağı açıklamasının ardından “Ateşkes devam ediyor. Bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez” ifadelerini kullanmıştı.

∗∗∗

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN NETANYAHU’YA TEHDİT

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılara devam etmedikleri takdirde hükümeti devireceklerini söyledi. Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Hamas’ı ortadan kaldırıma hedefinden” vazgeçmesi halinde hükümetin var olmaya hakkı olmadığı tehdidinde bulundu.

∗∗∗

İSRAİL ORDUSUNDA İNTİHARLAR ARTTI

Gazze Şeridi’nde on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusunda, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasında 279 asker intihar girişiminde bulundu. Bunlardan 36’sı öldü. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi’nin raporunda ordudaki askerler arasında intihar girişimlerinin "endişe verici düzeyde" olduğunu belirtildi. Rapora göre, özellikle 2023’ten itibaren yedek askerler arasındaki intihar vakalarında belirgin bir artış gözlemlendi. Bu durum 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze savaşının ardından aktif asker sayısındaki artışa bağlandı.