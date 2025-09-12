Emperyalistler ve işbirlikçilerine yol göründü: ‘Sizin çocuklar’ın gitme vakti geldi

Türkiye'nin içinde sürüklendiği ve 45 yıldır devam eden derin karanlığın en önemli nedeni hiç kuşku yok ki 12 Eylül 1980 askeri darbesidir. Üzerinden geçen 45 yıla rağmen etkisi bırakın etkisinin azalması zihniyet ve uygulamalarıyla derinleşerek devam ediyor.

Türkiye 1950'li yıllardan başlayarak adım adım ABD yörüngesine sokuldu. Buna karşı verilen mücadele darbeler, katliamlarla bastırılmaya çalışıldı. Her şeyden önce 12 Eylül 1980 darbesi ABD eliyle Türkiye'nin dizayn edilme girişimidir. Bu darbeyi yaptıranlar hiç kuşkusuz Türkiye'ye biçilen role uygu iktidar modellerini de hesapladı. Turgut Özal'la başlayan ve Erdoğan'la devam eden süreç ABD talimatıyla cuntacıların açtığı yoldan ilerlemekten başka bir şey değil.

Halkı tüm karar alma mekanizmaların dışına iten, siyaseti elitlerin mesleği haline getiren anlayışı zorla da olsa hakım kılmaya çalıştı. İslamcı zihniyeti yerleştirmek için eğitimden yargıya kadar onlarca düzenleme gerçekleştirdiler. Tarikatları, cemaatleri beslediler. Sol-sosyalist hareketleri, fikirleri başı ezilmesi gereken düşman olarak gördüler. Cumhuriyet'in tüm kurumları tasfiyesiyle liberal bir dönüşüm inşa ettiler.

EMPERYALİZMİN İZİNDEN GİTTİLER

Bu kötülüklerin en büyüğü hiç kuşku yok ki toplumun siyasetle kurduğu tüm bağları yok etmekti. 1980 öncesi ülkenin birçok noktasında yeşeren halkın katılımını esas alan yönetim modelleri yok edilirken yerine tek adam diktatörlükleri konuldu. Kooperatiften siyasi partiye kadar her alanda aynı anlayış egemen oldu. İşçilerin Yeni Çeltek'i TARİŞ'i, öğrencilerin ODTÜ ÖTK'sı, halkın Fatsa'sıyla yeni bir hayatın ipuçları filizlenirken yerini asker postalı ve Evren'in sesi aldı. Halkın siyaset yapabildiği örgütlerin yasaklanması, partilerdeki lider sultası, seçim barajları siyaset alanın daralttı.

Evren başlattığı bu yolda Özal, Demirel, Çiller gibi figürler büyük bir iştahla yürüdü. Ama bu isimlerin yanında Erdoğan'a özellikle de 12 Eylül 2010 referandumundan sonraki AKP iktidarına ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Erdoğan-Gülen işbirliğinin zirve yaptığı referandum süreci ve sonrasında yargı eliyle devleti bütünüyle ele geçirmesi bugünkü tek adam rejimine açılan kapı oldu.

İSRAİL-ABD PROJESİ

12 Eylül darbesi siyasal İslamcılığı devlet politikası haline getirdi. Ortadoğu’dan başlayarak dünyanın farklı coğrafyalarında ABD eliyle İslamcı örgütler desteklendi. Atatürkçülük kisvesi altında darbeci generallerin en önemli görevi ülkenin baştan aşağıya ABD emperyalizmiyle uyumlu bir İslam ülkesi haline gelmesiydi. Sovyetler’e karşı Yeşil Kuşak ve Ortadoğu’da ABD hegemonyasını genişletmek üzere Afganistan ve Irak işgalleriyle başlayan BOP çerçevesinde siyasal İslamcı hareket hem Türkiye’de hem de Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerinde ABD emperyalizminin “stratejik ortağı” olurken AKP de hem piyasayla uyumlu, neoliberal dönüşümü gerçekleştirebilecek hem de bölgeyle uyumlu ılımlı İslamcı bir model olarak gösterildi.

Bu politikalar bugün de İsrail-ABD ortaklığıyla devam ediyor. Ortadoğu'yu mezhepler ve kimlikler üzerinden birbirine düşürüp kan gölüne çeviren emperyalistler benzer bir senaryoyu Türkiye için de devreye sokmaya çalışıyor. Bahçeli-Erdoğan eliyle oluşturulacak yeni rejimin ana kolanlarını etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden yükseltilmesi planlanıyor. Bu düzenlemenin gelip varacağı yer hiç kuşku yok ki saltanattır, tek adam rejimidir. Demokrasinin rafa kaldırıldığı seçimsiz Türkiye'dir

19 MART'LA SÜRÜYOR

Bugün çok net biçimde söylenebilir ki cunta tek adam rejimiyle devam ediyor. Bu sadece politik ve ideolojik bir devam da değildir. Öncesiyle ve sonrasıyla cuntanın hazırlayıcısı, faili olanların iktidarda olduğu bir ortaklıktan bahsediyoruz.

12 Eylül öncesinde ülkeyi bir iç savaşa ve giderek bir askerî darbeye sürükleyen süreçlerde emperyalizmin rolü nedir? Onlarca katliamın ve cinayetin sorumlusu kimlerdir? Komünizme karşı siyasal İslam’ın örgütlenmesine yönelik stratejilerin uygulayıcılarının bu süreçlerde üstlendikleri misyon nedir? Bu soruların yanıtları verildiğinde 12 Eylül’ün bugünkü mevcut rejimin egemen güçleriyle; AKP ve MHP’ ile olan bağları çok net olarak ortaya çıkacaktır.

Neredeyse her hafta muhalefete karşı gerçekleşen bir operasyona uyanıyoruz. Gençler, gazeteciler iktidarın sürek avlarına dönüşmüş durumda. Türkiye 45 yıllık bir karanlık gecenin içine sürüklendi. Ülkeyi bu kabustan çıkaracak yegane şey halkın direnişi, örgütlü mücadelesi ve bu mücadeleyle kazanılacak zaferdir. 12 Eylül darbesiyle hesaplaşmanın tek ve yegane yolu mevcut iktidarı alaşağı etmekten geçiyor.

Türkiye'de genç, yaşlı yüzbinlerce insan cuntaya direnerek umudu sonraki nesillere taşıdı. Şimdi hesabı kapatma zamanı geldi. 12 Eylülcülerle, onların sahipleriyle ve devamlarıyla tekmili birden hepsini tarihin çöp sepetine yollama zamanıdır.

Türkiye halkları 45 yıldır gösterdiği dirençle buna çoktan hak etti.

12 Eylül darbesinin baskı politikaları ve zorbalıkları bugün Saray rejimi eliyle devam ediyor.

BU BİR 12 EYLÜL HATIRLATMASI DEĞİLDİR

SOL Parti, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45'inci yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “12 Eylül darbesi, ABD’nin komutasında, sermayenin ve tüm gerici güçlerin isteklerine uygun olarak, gerçekleştirildi.

Emperyalistlerin, gerici faşist güçlerin ve sermayenin dışında arkasında kimse olmayan cunta, baskı ve zorla ülkenin kaderine el koydu!

Aynı cunta ilk seçimlerde hangi partilerin kurulacağından hangi partinin başkanının kim olacağına kadar her şeye karar vererek varlığını sürdürmeye çalıştı.

12 Eylül devletin İslamcı faşizme dönüşümünde en önemli kırılma noktalarından birisi olarak gerçekleşti, bugün de kendi suretinden bir tek adam rejimi altında sürüp gidiyor! Ama unutulmasın; 12 Eylül’e alkışlanan Kenan Evren ve diğerleri, aradan geçen yılların ardından, arkalarında onları destekleyecek tek kişiyi bulamadıkları büyük bir yalnızlık ve zavallılık içinde ölüp gittiler!

Kenan Evren ve cuntacıların yanlılığı, bugün ülkeyi idare edenler için de örnek niteliğinde!

Baskı ve zorbalıkla seçimlerin göstermelik hale geldiği bir rejim hayali görenler; bunun için muhalefet partilerini polis zoruyla işgal edenler, gençleri tutuklayıp hapse atanlar ülkeyi 12 Eylül cuntasını aratmayacak bir hoyratlıkla yönetiyor. Kendilerini her fırsatta destek açıklayan Trump, ayakta alkışlayan yandaş, ellerindeki tutukları yargı ve polis gücünü çok güvenmesinler. Bilsinler ki sürdürmeye çalıştıkları bu çürümüş düzen ilelebet ayakta kalamayacak…

Bugün birleşik bir muhalefet gücü olarak sokakları dolduran, gençleri kadınları, işçileri köylüleriyle bu ülkenin onurlu ve yürekli insanları mutlaka bu zalim iktidarı yenecek…

Bugün bu iktidara karşı direnenler tıpkı 12 Eylül’e karşı mücadele verenler gibi ülkenin onuru olacaklar.

Bir kez daha ifade edelim ki bugünkü iktidar sahiplerinin sonu Kenan Evren’den hiç de farklı olmayacak!

12 EYLÜL BİLANÇOSU

Darbenin geride bıraktığı tablo 'resmi rakamlara’ göre şöyle:

• Gözaltına alınan: 650.000

• Açılan dava sayısı: 210.000

• Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılananlar: 230.000

• Toplam 644 cezaevindeki hükümlü-tutuklu: 52.000 (1990'da kalanlar)

• Açlık grevinde ölenler: 14

• Kaçarken vurulanlar: 16

• Çatışmada öldürülenler: 74

• Doğal ölüm raporu verilenler: 73

• ‘İntihar' ettiği bildirilenler: 43

• İşkence sonucu öldürülenler: 171

• Cezaevlerindeki gazetecilerin aldığı ceza toplamı: 3.315 yıl 3 ay

• İstanbul gazetelerinin yayın yapamadığı gün sayısı: 300 gün

• Basın özgürlüğünü kısıtlayan yasa sayısı: 151

• Yasaklanan film sayısı: 927

• İnfaz edilen idam cezası: 50