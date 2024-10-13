Emperyalistlerin dizayn arayışı

HABER MERKEZİ

Toplumsal Araştırmalar Vakfı (TAKSAV) İstanbul Şubesi politika söyleşilerinin ilkini gerçekleştirdi. "Kaynayan Ortadoğu, ABD'nin yeni yönelimleri ve Türkiye" başlıklı söyleşiye Gazeteci Murat Yetkin ve BİrGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı katıldı.

İsrail’in ABD’nin bir eyaleti gibi olduğuna dikkat ceken çeken Yetkin, “ABD’deki lobilerden ekonomik olarak en güçlü olanın yahudi lobisi olduğunu kaydetti. Batı için İsrail’in güvenliğinin öncelik olduğunu belirten Yetkin “İsrail’in ve dolayısıyla ABD’nin hedefi bölgeseldeki vekilleriyle bölge siyasetini kontrol edebilen İran rejimini ortadan kaldırmak” dedi.

Ortadoğu’da taşların yerinden oynamasından ziyade günümüzde bölgenin bir toz bulutu olduğuna da dikkat çeken Yetkın “Bölge hiç olmadığı kadar öngörülemez halde. ABD ise elindeki devasa askeri ve mali güçle kendinde yanlış yapma hakkını görüyor. Bunu Afganistan’da ırakta gördük” diye konuştu.

Erdoğan’ın “İsrail’in gözü Türkiye’de” söylemlerine değinen Yetkin şöyle konuştu: “Rejim yeni bir tahkim arayışına girmiş durumda. Ancak Türkiye NATO üyesi. Birincil önceliği İsrail’i korumak değil Rusya’ya tampon olmak. Bu yüzden Ankara’nın açıklamaları gerçekçi değil.

DEM Parti’ye uzatılan el ise şimdilik ikinci çözüm süreci görüntüsünde. Ama İlkinin hedefi Erdoğan’ın başkan olmasıydı. İkincisi ise bu iktidarı uzatmasına hizmet edecek. Kürt hareketi bile bile ladese girebilir, çünkü prangaları koparma riskini almak isteyebilirler”

BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı ise Amerikancılık yapılarak, NATO’nun sözcülüğüne soyunularak "sahte" söylem ve politikalarla İsrail’in saldırılarına karşı gelinemeyeceğini vurguladı.

“İsrail saldırganlığını arkasında Amerikan emperyalizmi var” diyen Varlı, şu ifadelere yer Verdi: “İsrail’in “yeni düzen” adını verdiği askeri operasyon aynı zamanda Amerikan emperyalizminin Ortadoğu yönelimlerinin hayata geçirilmesini de kapsıyor. İran ve müttefiklerinin direncinin kırıldığı, “direniş ekseni”nin dağıtıldığı, İsrail’in güvenliğinin sağlandığı ve yayılmacılığının hayata geçirildiği bir düzen. ABD emperyalizmi İsrail üzerinden bölgeyi yeni bir dizayna tabi tutuyor. Asıl amaçlardan birisi de İran’ın alt etmek. Bu nedenle NATO’culukta birbirleriyle yarışan, emperyalistlerin dümeninde yol alan, cihatçılarla kol kola iş pişiren bu gerici-militarist cepheden ne halkların ne de ülkelerin yararına bir şey çıkmayacaktır.