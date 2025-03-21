Emperyalistlerin örtülü desteği

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, “Türkiye’yi insan haklarına saygı duymaya, kendi iç meselelerini uygun şekilde yönetmeye” teşvik ettiklerini ancak “başka ülkelerin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacaklarını” söyledi. Bruce, “Sadece, tüm vatandaşlarının haklarına saygı gösteren bir şekilde hareket etmelerini beklediğimizi hatırlatırız” diye konuştu.

Rusya’dan da ABD’nin açıklamasına benzer bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine "Rusya’nın diğer ülkelerin iç meselelerine hiçbir zaman karışmadığını" söyledi.

Son aylarda ABD’den bağımsız hale getirme adımları attıkları savunma politikalarında Türkiye’ye yer vermek isteyen Avrupalı siyasetçiler ise son gelişmelere tepki gösterdi.

TEMEL İLKELERE TERS

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını kınayan Avrupa Konseyi, açıklamasında “bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin önemli adayına yönelik siyasi baskının tüm unsurlarının gözlemlendiğini” kaydetti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “Türkiye’nin Avrupa’ya bağlı kalmasını istiyoruz, ancak bu, demokratik normlara ve pratiklere açık bir bağlılık gerektiriyor ve Türkiye’nin bu temel ilkelere saygı duyması kilit önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

SCHOLZ’DAN SERT TEPKİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise Türkiye’nin “tam bir otoriter devlet” olma yolunda “son sürat” ilerlediğini belirtti.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını “Türk demokrasisi ve Avrupa ile ilişkiler açısından da can sıkıcı” olarak niteleyen Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye’ye “muhalefetin yargıda hesap vermediği bir siyasete olanak tanıma” çağrısında bulundu.

YAPTIRIM UYGULANMALI

Almanya’da Sol Parti (Die Linke) Milletvekili Gregor Gysi ise “Erdoğan ve AKP’nin siyasi gücüne meydan okuyan herkes hapse girme riskiyle karşı karşıya” dedi. Gysi “Hem NATO hem de Alman hükümeti, Erdoğan ile bu durumun kabul edilemez olduğunu açıkça belirterek ciddi şekilde konuşmalıdır. Erdoğan’ın bunu reddetmesi halinde politikada bir değişiklik sağlanabilmesi için yaptırımlar gündeme getirilmeli ve uygulanmalıdır” dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, “Gözaltılar Türkiye demokrasisi için ciddi sonuçlar doğuracaktır” dedi.

İtalya’dan da İmamoğlu’na bir destek videosu yollayan Milan, Floransa ve Roma belediye başkanlarının yanı sıra milletvekilleri ve AP üyeleri, “İmamoğlu’nun ve Türkiye’de demokrasinin yanındayız” dedi.

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KARAR DÜNYA BASININDA: ‘RAKİBİNDEN KORKUYOR’

İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınması dünya basınında da manşetlerde yer aldı. “Erdoğan’ın en büyük rakibi gözaltında” başlığıyla verilen haberlerde kararın siyasi amaçlarla alındığına dikkat çekildi.

Financial Times, “Erdoğan’ın en büyük rakibine yönelik eylemi Türkiye’yi krize sürüklüyor” başlıklı haberinde gözaltı kararının Türkiye’nin demokrasisine ve hukukun üstünlüğüne yönelik beklentilere gölge düşürdüğünü kaydetti. İngiliz The Guardian, İmamoğlu’nun diplomasının geçersiz sayılmasından bir gün sonra gözaltına alındığı belirtidken haberde görüşlerine yer verilen Teneo siyasi risk danışmanlık şirketinden Wolfango Piccoli kararın “Erdoğan’ın seçim zaferi elde edemeyeceğini anladığını gösterdiğini” söyledi.

France 24, gözaltı kararını “İBB başkanı göz altında partililer sokaklarda” başlığıyla verdi.

Alman Augsburger Allgemeine gazetesi “Erdoğan’ın etrafındaki iktidar çevresi kendi halkından korkuyor” yorumunda bulundu.

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AVRUPA DA SOKAKTA

Avrupa’da pek çok kentte İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin gözaltına alınmasına karşı eylemler düzenlenirken yeni protestolar için çağrı yapıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de CHP Berlin örgütünün çağrısı ile yüzlerce kişi, muhalefete yönelik operasyona tepki gösterdi. Farklı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından geniş katılımın olduğu eyleme Alman politikacılar ve aktivistler de destek verdi.

‘SİYASAL DARBE’

Frankfurt CHP Birliği, Alevi Kültür Merkezi, Sol Kültürevi, TİP, DİTİB ve Frankfurt Halkevi’nin aralarında olduğu siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla gerçekleştirilen eyleme yüzlerce kişi katıldı. Yaşananları “siyasi darbe” olarak nitelendiren Frankfurt CHP Birliği Başkanı Ercan Beğen “Erdoğan, sandıkta elde edemediğini anti demokratik yöntemlerle edinmek istiyor” dedi.

‘ERDOĞAN KAYBEDECEK’

İngiltere’nin başkenti Londra’da CHP İngiltere Birliği merkezinde toplananlar, gözaltıları protesto ederek İmamoğlu’na desteklerini dile getirdi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği önünde eylem çağrısı yapıldı.

CHP Belçika Birliği de “Türkiye’de siyasi darbeye hayır!” sloganıyla başkent Brüksel’de İmamoğlu’na destek mitingi düzenledi.

PARİS’TE EYLEM ÇAĞRISI

Fransa’da ise CHP Paris Birliği de cumartesi günü başkent Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek eyleme çağrı yaptı.