Emperyalistlerin savaş örgütü NATO, İncirlik’te protesto edildi

ABD ve Batı emperyalizminin küresel jandarmalığını yapan savaş örgütü NATO, kuruluşunun 77’inci yıldönümünde Adana İncirlik’te protesto edildi.

SOL Parti, EMEP, TİP, TÖP, Kaldıraç, Halkevleri, Adana Emek ve Demokrasi Platformu, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu’nun katıldığı eylemde kitle İncirlik Üssü’ne yürüdü.

“Katil NATO Türkiye’den defol”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi”, “Savaşa değil emekçiye bütçe”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları eşliğinde yapılan yürüyüş ABD/NATO üssünün ana nizamiye girişinde son buldu.

HALKLARIN DÜŞMANLARIDIR BUNLAR

Burada kitle adında ortak açıklamayı Adana Emek ve Demokrasi Platformu’ndan Münir Korkmaz okudu. Açıklamada “4 Nisan 1949 tarihinde sola, sosyalizme karşı kurulan NATO, emperyalist bir savaş örgütüdür. Kapitalist-emperyalist düzenin bekçiliğini yapmak için bugüne kadar halklara, emekçilere, ülkelere ölüm yağdırdı. Kuzey Atlantik İttifakı kendisinden beklenen halk düşmanlığını yaptı. İşgal, savaş ve müdahalelerle halklara ölüm yağdırdı. NATO’nun dağıtılmalı, NATO ve ABD’nin kullanımına açılan Türkiye’nin 26 kentindeki 31 askeri üsten yabancı güçler gönderilmeli ve bu üslerin yabancı güçler ve NATO tarafından kullanımı sonlandırılmalı” denildi.

Ardından söz alan Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Sözcücü - DİSK Genel İş Şube Başkanı Kemal Gürsoy da NATO’nun Amerikan emperyalizminin jandarmalığını yaptığını kaydetti. TÖP Sözcüsü ve Mersin Milletvekili Perihan Koca ise bir militarist savaş örgütü olan NATO’nun gelecek zirvesinin temmuz ayında Türkiye’de yapılacağını kaydederek, bu zirveye ev sahipliği yapılmamasını istedi. NATO’dan çıkılması gerektiğini kaydeden Koca, savaşa ve silaha ittifaka aktarılan kaynakların halklara harcanması gerektiğini söyledi.

NATO BİR SUÇ ÖRGÜTÜDÜR

EMEP milletvekili İskender Bayhan ise konuşmasında AKP iktidarının işbirlikçi politikalarına tepki gösterdi. NATO’dan derhal çıkılması gerektiğini ifade eden Bayhan, halklara bomba ve ölüm yağdıran bu emperyalist savaş örgütünün aynı zamanda bir suç örgütü olduğunu belirtti. Bayhan, 1 Mayıs’ın kitlesel bir şekilde kutlanması ve 7-8 Temmuz’daki NATO zirvesine karşı da güçlü bir şekilde alanlara çıkılması çağrısıyla sözlerini sonlandırdı.

Eylemde son olarak söze alan BirGün Genel Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı ise bugün ve geçmişte inatla, ısrarla savaş örgütü NATO’ya, emperyalizme, ABD’ye karşı sokağa çıkanların halkların umudu olduğunu söyledi. İncirlik Üssü’nün yanı sıra bugün ülkenin pek çok yerinde, İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da, Malatya Kürecik’te eylemler yapıldığını kaydeden İbrahim Varlı, “Dövüşene, direnene, mücadele edenlere bin selam olsun” dedi.