Emperyalizm ve cihatçıların kıskacında geçen bir yıl: Suriye’de kanlı dönüşüm

Umut Can FIRTINA - Atahan UĞUR

Ortadoğu’nun ABD ve İsrail eksenli yeniden dizaynın önemli halkalarından Suriye’de, cihatçıların yönetimi ele geçirmesinin üzerinden bir yıl geçti. 1946’dan bu yana Amerikan emperyalizmi karşısında konumlanan Suriye, takım elbise giyen cihatçıların yönetimi ele geçirmesiyle ABD’nin yörüngesine girdi.

7 Ekim Hamas saldırılarının tetiklediği dönüşümde Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) son halkası tamamlandı. Dikensiz bir Ortadoğu isteyen ABD-İsrail ortaklığı, kanlı bir yol temizliğine girişirken Gazze’de Hamas, Lübnan’da Hizbullah ve Suriye’de Beşar Esad yönetimi devreden çıkarıldı.

2011’de başlayan Suriye iç savaşı, İran ve Rusya’nın ülkeye askeri desteği ile bölgesel bir pat durumu yaratmıştı. Bu sırada Suriye’nin kuzeyinde İdlib’in büyük bölümünün kontrolünü ele geçiren eski adıyla El Nusra olan HTŞ’nin kurucu Colani, 2017’den beri şehri “Suriye Kurtuluş Hükümeti” adlı idari organ aracılığıyla yönetiyordu.

İsrail, Gazze’de başlattığı savaşın ilk günlerinden itibaren Suriye’nin askeri ve lojistik altyapısını da bombaladı. Ukrayna Savaşı’ndan yıpranan Rusya’nın Esad’dan desteğini çekmesi ve Hizbullah’ın İsrail saldırıları altındaki Lübnan’a yoğunlaşmasının ardından İdlib’de konuşlanan cihatçılar harekete geçti.

İSRAİL HAREKETE GEÇTİ

Suriye iç savaşının 14’üncü yılında, HTŞ’nin ani saldırısı tesadüf değildi. 27 Kasım 2024’te İdlib’den başlayan harekât Halep, Hama, Humus ve 11’inci günün sonunda Şam’a ulaştı. HTŞ liderliğindeki cihatçıların 8 Aralık 2024 tarihinde Şam’ı ele geçirmesiyle ilk evre sona erdi. Aynı gün İsrail, Suriye’nin güneyindeki Golan Tepeleri’nde 1967’den bu yana süren işgalini genişletti. 7 Ekim sonrası sınırlarını savaş uçaklarının menziliyle belirleyen İsrail, ilerleyen haftalarda Suriye’de saldırılarını sürdürerek ülkede tüm askeri altyapıyı yerle bir etti.

CİHATÇILAR PARLATILDI

Suriye’de bir dönemin sonu gelirken ABD, İsrail ve Türkiye üçgeninde ülkede yeni bir düzen inşasına girişildi. Yıllardır İdlib’de askeri eğitim ve teçhizat başta olmak üzere her türden desteği veren Saray rejimi, Şam’da kurulan yeni hükümetin de ilk günden en büyük destekçisi oldu.

Eski El Nusra komutanı Suriye’deki birçok katliamın baş aktörü Muhammed Colani, ocak ayında “Suriye devlet başkanı Ahmed Şaara’ya” dönüştü. 10 sene önce Batı kamuoyunda son derece tehlikeli “radikal İslamcı bir terörist” olarak kabul edilen Colani önce sarığını çıkarıp gömlek giydi, daha sonra sırasıyla blazer cekete ve takım elbiseye geçti.

“Ilımlı cihatçı” Colani’nin Suriye’ye giden Batı basınına verdiği röportajlar, Batı kamuoyunun endişelerini gidermek üzere tasarlanmıştı. Bu sırada Suudi Arabistan, BAE ve Katar gibi Arap monarşilerinin yanı sıra Batılı yetkililer Şam’a akın etmeye başladı.

AZINLIKLARA KATLİAMLAR

Colani’nin “demokratikleşme” vaat ettiği yeni Suriye’nin inşasına girişilirken en önemli mesele, Kürtlerden Araplara, Süryanilerden Asurilere ülkedeki farklı bileşenlerin devletin kapsayıcılığı problemiydi.

HTŞ ülkenin tamamında egemenliği tahsis etmeyi isterken Kürt bölgeleri ve güneyde İsrail’in desteklediği Dürzi yoğunluklu Süveyda ile Alevi nüfusun yoğun olduğu kıyı kentlerinde federal bir Suriye sesleri yükseliyordu. HTŞ yönetimi, ülkedeki tüm silahlı grupların Suriye Ordusu’na entegre olmasını beklerken müzakereler büyük oranda SDG ile gerçekleşti.

ABD-İsrail menşeli, Körfez monarşileri destekli yeni Suriye’de mart ayında HTŞ’ye bağlı birliklerin Akdeniz kıyı hattındaki kentlerde Alevi ve Hristiyanlara yönelik katliamları yaşandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre büyük çoğunluğu Alevi olan 1400 sivil katledildi.

10 MART MUTABAKATI

Alevilere yönelik katliamların gölgesinde, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile HTŞ lideri Colani arasında ABD’nin desteğiyle Şam’da “10 Mart mutabakatı” imzalandı. Etnik ve dini azınlıklara anayasal güvence veren mutabakat, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu öngörüyordu.

Anlaşmayı tarihsel bir eşiğin geçilmesi olarak gören Kürtlerin sevinci sadece üç gün sürdü. Colani yönetimi, İslam devleti kurmayı hedefleyen geçici anayasayı açıkladı. Ülke şeriat rejimine geçerken anayasa, Colani’ye neredeyse sınırsız yetkiler tanıyordu.

SDG-HTŞ anlaşması sonrası Suriye’nin etnik ve mezhepsel çeşitliliğini de kucaklayan yeni bir yönetim modelinin hayata geçirileceği söylemleri havada uçuşurken Colani’nin “geçici” anayasa” hamlesi tüm maskeleri düşürdü, hevesleri kursaklarda bıraktı.

PARALEL SÜREÇLER

ABD ve İsrail’in kendi çıkarları perspektifinde dönüştürmek için harekete geçtiği Ortadoğu’da AKP de ömrünü uzatma hedefiyle Trump politikalarına sarılmış durumda. ABD’nin Suriye ve yeni Ortadoğu hedeflerine de bağlı olarak, bir tür emperyalizmin jandarması olarak bölgede konumlanma arayışı, AKP için içerde de iktidara tutunmak için bir fırsat kapısı olarak görüldü. Suriye’de SDG ile HTŞ arasındaki entegrasyon çabaları, iktidar ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te başlattığı İmralı sürecinin de belirleyici noktası oldu.

ABD tarafından emperyalist proje doğrultusunda Ankara’ya Suriye’nin gardiyanlığı görevi biçilirken manevra alanı daraltıldı. Türkiye’nin Ankara Büyükelçiliği’ne atanan Trump’ın yakın arkadaşı Tom Barrack, aynı anda Suriye Özel Temsilcisi oldu.

ROJAVA DÜĞÜMÜ

Yaz aylarında Suriye, uluslararası arenada “yeniden doğuş” imajı çizmeye başlarken SDG ile görüşmeler ağır aksak ilerledi. Kuzeyde kriz sürerken temmuz ayının ortasında güneydeki Süveyda’da HTŞ’ye bağlı güçler ile Dürziler arasında çatışmalar patlak verirken yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Daha önce Dürzileri koruyacaklarını açıklayan İsrail, Dürzi toplumuna yönelik saldırıların ardından devreye girdi ve HTŞ güçlerine saldırdı.

Süveyda’daki çatışmalardan kısa süre önce Barrack’ın açıklamaları dikkat çekmişti. Barrack, Suriye’de tek yolun “Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye” olduğunu belirterek federasyon veya ademi merkeziyetçi bir yapı isteyen gruplara kapıyı kapatmıştı. Bu, aynı zamanda ABD ve İsrail’in Suriye ajandalarındaki ayrışmanın da bir göstergesi oldu.

Ekim ayına gelindiğinde Esad’ın devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi düzenlendi. Halkın doğrudan oy kullanmadığı seçimde 210 sandalyeli parlamentonun üçte ikisini seçici delegeler, kalan 70 koltuğu Colani belirledi. Rakka, Haseke ve Süveyda illerinde sandık kurulmayan seçim, Kürt ve Dürziler tarafından “demokratikleşme yerine güç pekiştirme” olarak eleştirildi.

ÜLKE PARÇALI HALDE

Ortadoğu’nun kanlı dizaynının son ayağında geçen bir yıl, Suriye’yi emperyalist bir yeniden paylaşımın parçası haline getirirken ülke fiilen dörde bölünmüş durumda. Suriye sahasında İsrail güneydeki Dürzileri, Fransa ve ABD, Fırat’ın doğusunu kontrol eden Kürtleri, Türkiye ve Trump yönetimi Colani yönetimini destekliyor. Şam ile SDG arasındaki görüşmelerdeki tıkanıklık, Türkiye’de İmralı ile yürütülen sürece yansıyor. İsrail, güneyde “egemenliğini” ilan ederken Lübnan’da olduğu gibi Suriye’de de istikrarsızlık, güvenlik politikalarının temel taşı. Washington Şam-Ankara-SDG arasında bir denge kurmaya çalışıyor.

Azınlıklara saldırılar, İsrail işgali ve SDG’yle görüşmelerde yaşanan tıkanıklıkla kaynayan Suriye’de merkezi yönetim isteyen Colani, arkasına aldığı ABD’nin desteğiyle federalizm çağrılarını reddediyor.

Amerikan emperyalizminin Suriye’de tasarımları devam ederken paylaşım sahnesine dönen ülkede işler uzun süre sakinleşmeyecek.

∗∗∗

AMERİKA’NIN YÖRÜNGESİNE DAHİL OLDU

2025’in en çok konuşulan fotoğrafı, 10 Kasım’da Beyaz Saray’da çekildi. Colani, gri takım elbisesi ve kravatıyla ABD Başkanı Trump’ın yanında poz verirken “IŞİD’le mücadele koalisyonuna katılma” anlaşması imzaladı. HTŞ’nin Adalet Bakanı Mazhar el Veys de “şeriata uygun” sözleriyle bu kararı onayladı. Colani’nin Beyaz Saray’da ağırlanması 1946’dan bu yana Ortadoğu’da ABD ekseni karşısında konumlanan Suriye’nin ABD’nin yörüngesine girmesinin miladı oldu. Colani’nin ziyareti, emperyalizm ve siyasal İslamcılar arasındaki işbirliğinin yeni bir evreye taşınırken ve Ortadoğu’da da yeni bir denklemin başlangıcını teşkil etti.

∗∗∗

• 27 KASIM 2024

İdlib merkezli HTŞ öncülüğündeki cihatçılar, hükümet yanlısı güçlere karşı geniş çaplı bir saldırı başlattı. Ankara’nın desteklediği cihatçı grupların da desteğiyle Halep’in batı kırsalından ilerleyen HTŞ, kısa sürede Halep ve Hama’yı ele geçirdi.

• 8 ARALIK 2024

Sabah saatlerinde muhalif güçler Şam’a girerek başkenti kontrol altına aldığını ilan etti. Esad ve ailesi Rusya’ya kaçtı, 1963’ten bu yana iktidarda olan Baas rejimi fiilen sona erdi.

• 22 ARALIK 2024

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da yeni yönetimin lideri Colani ile bir araya geldi. Colani’nin Türkiye’yi “devrimin başından beri Suriye halkının yanında duran dost ülke” olarak tanımlaması, Ankara’nın rejim değişikliği sürecindeki rolünün açık bir meşrulaştırma beyanı niteliği taşıdı.

• 29 OCAK 2025

HTŞ lideri Colani, kendisini Suriye’nin geçici cumhurbaşkanı olarak atadı. Geçiş sürecinin fiilen tek merkezli ve güvenlik eksenli ilerleyeceği kurumsal düzeyde tescillendi.

• 2 ŞUBAT 2025

Colani, ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yaparak Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Bu temas, yeni yönetimin dış politikada ilk stratejik eksenini Körfez monarşileri üzerinden kurmaya yöneldiğini gösterdi.

• 4 ŞUBAT 2025

Colani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’ya geldi. Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Suriye politikasını “toprak bütünlüğü ve birlik” vurgusuyla tanımlarken merkezi yönetime desteğini ilan etmiş oldu.

• 6 MART 2025

Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus kırsalında Alevilere yönelik toplu katliamlar yaşandı. SOHR’a cihatçıların saldırılarında en az 1383 sivil öldürüldü. Bu, etnik ve mezhep temelli sistematik şiddet sarmalına dair en ağır kırılmalardan biri oldu.

• 10 MART 2025

Colani ile SDG’nin komutanı Mazlum Abdi arasında 8 maddelik bir mutabakat imzalandı. Buna göre SDG birliklerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi, ateşkesin kalıcılaştırılması, mültecilerin geri dönüşü ve azınlıkların anayasal haklarının güvence altına alınması kabul edildi.

• 13 MART 2025

Colani, geçici anayasa bildirgesini imzaladı. Bildirgede cumhurbaşkanının dininin İslam olması ve İslam hukukunun temel yasama kaynağı kabul edilmesi şart koşuldu. Bu yeni rejimin ideolojik-şeri referanslarını açık biçimde kurumsallaştırdı.

• 7 MAYIS 2025

Colani, ilk Avrupa ziyaretini Fransa’ya yaptı. El Kaide geçmişiyle bilinen bir aktörün Avrupa’da devlet başkanı protokolüyle kabul edilmesi, uluslararası meşrulaştırmanın yeni evresine geçildiğini gösterdi.

• 15 MAYIS 2025

Trump, Colani, bin Selman ve Erdoğan Riyad’da dörtlü zirve gerçekleştirdi. Trump 5 talep iletti: İsrail’le diplomatik ilişki, “yabancı teröristlerin” ve Filistinli grupların sınır dışı edilmesi, IŞİD’le mücadelede destek.

• 30 HAZİRAN 2025

Trump, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını amaçlayan başkanlık kararnamesini imzaladı. Böylece Suriye’nin uluslararası sermaye ve yatırım trafiğine açılmasının önü fiilen açılmış oldu.

• 13 TEMMUZ 2025

Güney Suriye’de Süveyda ve çevre köylerde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. Çatışmalar büyürken HTŞ yönetimi, güçlerini bölgeye sevk etti. Tel Aviv “Dürzi azınlığı koruma” gerekçesiyle HTŞ güçlerini vurdu.

• 16 TEMMUZ 2025

İsrail Savunma Bakanı, Şam’a bağlı birliklerin Süveyda’dan çekilmesi ve bölgenin Dürzi gruplara bırakılması çağrısında bulundu. Aynı gün İsrail hava kuvvetleri Şam’daki Genelkurmay binası, askeri karargâhlar ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresini hedef alan saldırılar düzenlerken Suriye’nin güneyindeki fiili egemenliğini tesis etti.

• 15 EKİM 2025

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Colani, Moskova’da bir araya geldi. Bu görüşme, Esad’ın devrilmesinden sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey temas oldu. Böylece Rusya, yeni rejimle ilişkilerini resmen yeniden kurarak kısıtlı da olsa sahaya geri döndü.

• 10 KASIM 2025

Colani, ABD’nin kendisini küresel terör listesinden çıkarmasından iki gün sonra Washington’a ziyaret gerçekleştirdi. Bir dönem başına 10 milyon dolar ödül konulan bir isim için bu temas, mutlak düşmandan stratejik muhataba geçişin sembolü oldu.

∗∗∗

SURİYE HALKLARININ KADERİ DIŞARIDAN ÇİZİLİYOR

Prof. Dr. İlhan Uzgel’e göre aradan geçen bir yılda HTŞ yönetimi kendini azınlıklara dayatırken Suriye’de en büyük sorun egemenlik ve güvenlik. Suriye’nin dış aktörlerin rekabetine sahne olduğunu belirten Uzgel “Bölge halklarının kaderi 100 yıl sonra hala dışarıdan belirleniyor” diyor: “Ortadoğu’da emperyalizme karşı direnç merkezlerine karşı 2003 yılında Irak işgaliyle başlayan süreç, Libya ve Yemen’le devam edip Suriye’de Esad’ın düşüşüyle şimdilik bir noktaya ulaştı.

SON HALKA SURİYE

Bu süreç, bölgede emperyalizme direnen, devletçi, sosyal devlet anlayışına sahip, laik ve özellikle İsrail ile ilişki kurmayan Arap milliyetçisi rejimlerin aşamalı olarak tasfiye edilmesidir. Esad rejimi, Ortadoğu’da emperyalizme direnen son kale gibiydi ve yıkılması, bölgedeki bir diğer büyük parça olan İran’ı da zayıflattı. Ancak İran’ın ölçeği ve stratejik derinliği nedeniyle o kısım henüz tam çözülebilmiş değil. Sonuç olarak, devlet merkezli direnç noktaları ortadan kalktı ve 100 yıl önceki Sykes-Picot düzenine benzer bir dış müdahale süreci tekrar hortlatıldı. Bölge halklarının kaderi, geçen yüzyılda yaşanan büyük savaşlara ve tek kutupluluktan çok kutupluluğa doğru ilerleyiş gibi küresel değişimlere rağmen maalesef değişmedi ve hâlâ dışarıdan belirleniyor.

Radikal İslamcı unsurlar, emperyal güçler tarafından istikrar veya istikrarsızlık yaratmak amacıyla kullanılan “aparatlara” dönüştürüldü ve hala kullanılıyor. Bu yapılar kurgulanıyor, korunuyor, kullanılıyor ve işleri bittiğinde tasfiye ediliyor. İstikrarsızlık yaratmak için de, gerektiğinde istikrar sağlamak için de onları dönüştürüp kullanabiliyorsunuz. Bin Ladin ve Bağdadi fiziken tasfiye edilirken, Şara ideolojik olarak dönüştürülüp kullanışlı bir aygıt olarak Suriye’nin başına getirildi. Bu durum, bölgenin kendi iradesi olan bir özne olmaktan çıkarılıp kuluçka gibi yetiştirilen aktörlerin sahaya sürüldüğü bir trajediye işaret ediyor.

İSRAİL’İN TERCİHİ

Suriye’de şu an bir normalleşme mümkün görünmüyor çünkü örgüt mantığı ile devlet yönetimi birbirinden farklıdır. Mevcut Şara yönetimi, sağlam ve kapsayıcı bir anlayış kuramadı; Türkmenler, Aleviler, Dürziler ve Kürtler gibi bileşenlerin temsil edildiği bir sistem yerine kendini dayatan bir yapı sergiliyor. Ülkede işleyen bir ekonomi, hukuk düzeni ve nitelikli insan kaynağı bulunmuyor.

En büyük sorun ise egemenlik ve güvenlik. Merkezi yönetim, ülkenin tümünde egemenlik haklarını kullanamıyor. Hava sahası tamamen İsrail’in kontrolünde; İsrail istediği zaman, Savunma Bakanlığı dâhil istediği hedefi vurabiliyor ve ülkenin güneyini karadan da kontrol ediyor. Bu şartlarda egemen bir devletten söz etmek imkânsız. İsrail zaten zayıf, merkezileşmemiş ve ayakları üzerinde duramayan bir Suriye tercih ediyor.

BÖLGESEL REKABET

Tam bir egemenlik ve düzen sağlanamadığı için dış istihbarat operasyonlarına çok açık bir ülke. İran da operasyon düzenleyebilir durumda, Rusya da, İsrail de, diğer Batılı ülkeler de. Tüm bunlar nedeniyle Suriye, bir yıl içinde çok yol kat edemedi ve bu çizgide devam edecek gibi görünüyor.

Suriye sahasında yerel aktör olarak üç ülkenin rekabeti var.

Türkiye, diplomatik ağırlık koymak istiyor ve kuzeyde kontrol ettiği bir alan var. Ancak daha güneye inmesine, örneğin Palmira civarına üs kurma girişimine İsrail bombardımanla engel olarak sınırı çizdi. İsrail, güvenlik perspektifiyle hareket ediyor, hava sahasına hâkim ve zayıf bir merkezi yönetim istiyor. Suudi Arabistan ise ekonomik ve mali araçlarıyla nüfuz kurmaya çalışıyor. Trump ile Şara görüşmesini Riyad’da onlar organize etti. Ancak Suudiler, Suriye’nin yeniden inşasının tüm maliyetini tek başlarına üstlenmeyecektir; sadece siyasi nüfuz peşindeler.

SÜREÇLER TIKANDI

Suriye’nin geleceği ile Türkiye’deki çözüm süreci birbirine paralel ilerliyor. Türkiye, PKK ile birlikte SDG’nin de kendisini feshetmesini ve silah bırakmasını istiyor. Ancak son dönemde Suudilerin Şara’yı desteklemesi ve Trump yönetiminin Şara ile görüşmesi, diplomatik dengeleri değiştirdi. Bu durum, Türkiye’nin “tek Suriye, tek ordu” söylemiyle elini güçlendirdiğini düşünmesine ve içerideki süreci yavaşlatmasına neden oldu. Eğer Suriye’de Şara yönetimi ile SDG arasında bir anlaşma sağlanabilseydi, bu Türkiye’deki süreci olumlu etkileyebilirdi; ancak bu anlaşma sağlanamadığı için süreç tıkandı.

Suriye’nin geleceği konusunda iyimser olmak zor. Şara yönetimi ve SDG anlaşsa bile, ülkenin İsrail’in müdahaleleri, dış istihbarat operasyonlarına açıklık, yatırım gelmemesi gibi güvenlik, ekonomi ve egemenlik sorunları devam edecek. Suriye’nin yeniden inşası için gereken büyük mali kaynak bulunamıyor. Ülke fiilen nüfuz alanlarına bölünmüş durumda ve bu yapının kısa vadede işleyen, egemen bir devlete dönüşmesi beklenmiyor.

Suriye’nin kaderi üzerine dışarıdan karar verilmeye devam edilecek gibi görünüyor.”

Prof. Dr. İlhan Uzgel

∗∗∗

‘SÜREÇ’ WASHİNGTON’DA PİŞİRİLİYOR

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Engin Solakoğlu, Suriye merkezli şekillenen yeni dizaynın güç denklemi ile Türkiye’nin bu denklem içindeki konumuna ve rolüne dair şunları söyledi:

“Amerika’nın Ortadoğu tasarımıyla Türkiye’deki siyasal sürecin bağlantısı artık tamamen görünür hale geldi. Bunun işaretlerini uzun süredir okuyorduk; son dönemde Hakan Fidan’ın açıklamalarında da net biçimde ortaya çıktı. Örneğin daha yeni ‘Amerika’nın yaptıkları bizim için uygun’ dedi. Bu ve benzeri ifadeler, Türkiye’deki gelişmelerle Suriye sahasındaki sürecin birbirine nasıl bağlandığını açıkça gösteriyor. Biz bu bağlantıyı en başından beri dile getiriyorduk. O zaman bize ‘Hayır, bu yerli ve milli bir çizgi’ deniyordu ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Zaten böyle bir ihtimal yoktu. Ortadoğu’daki hiçbir gelişme birbirinden bağımsız değil, hepsinin pişirildiği mutfak Washington’da. Dolayısıyla o mutfaktan çıkan her şey ortak bir planın parçası.

Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye’deki siyasal yönelimin Suriye’deki gelişmelere kilitlendiği anlaşılıyor. Suriye’de ise Türkiye’nin başlangıçta istemediği bir çözüme razı olacağı görülüyor. Bir anlamda Amerika, SDG ve Apo ne diyorsa o yönde bir formül ortaya çıkıyor. Tam anlamıyla ‘Apo’nun dediği oluyor’ diyemeyiz, fakat SDG’nin önemli bir unsur olarak yer aldığı, topuyla tüfeğiyle yeniden düzenlenecek bir Suriye ordusundan söz edebiliriz. Bu yapı üzerinde SDG arması olmayabilir ama Asayiş birimlerinin, SDG unsurlarının ve Suriye ordusunun iç içe geçtiği bir modelden bahsediyoruz. Bugünkü gelişmeler bunu gösteriyor.

Türkiye’deki iktidarın da bu sürece, Ortadoğu’da olup bitenlere ve ABD’den gelen mesajlara bir itirazı olmadığı ortada. Verilen sinyaller aynı doğrultuda.

Çözüm süreci de bu hattın bir parçasıydı. Ancak sürecin ‘çözüm’ kısmı başından beri tartışmalıydı. Neyi çözdüğü hâlâ belirsiz. Dünyadaki benzer örneklere bakarsak –İspanya, İrlanda gibi– hepsinde demokratik hakların genişletildiği dönemler görüyoruz. Bizde ise şu ana kadar ‘kurucu önder’ statüsü verilen bir kişinin manevra alanının genişletilmesinden başka bir sonuç çıkmadı.

Bu süreç daha çok, hem bölgedeki Kürt siyasi hareketinin hem de Türkiye’deki iktidarın, ABD’nin planı doğrultusunda çatışmak yerine birlikte hareket etmesini sağlamak üzerine kurulu. ‘Çözüm’den kastedilen şey bundan ibaret aslında.

Türkiye’nin izlediği çizgiye baktığımızda, mevcut rejimin iktidarını sürdürebilme stratejisinin, egemen güce yakın durmaktan ibaret olduğu görülüyor. Trump yönetiminin Ulusal Güvenlik Belgesi’nde Türkiye’ye verilen övgüler, Türkiye’ye yapılan atıflar da bunu pekiştiriyor. ABD, Ortadoğu’da Türkiye–İsrail–Suudi Arabistan üçlüsüne dayanan bir kontrol sistemi kurmak istiyor.

Bir diğer önemli nokta ise ABD’nin artık Türkiye’de olup bitenlerle –en azından demokrasi başlığı altında– ilgilenmediğini açıkça göstermesi. Eskiden sembolik de olsa demokrasi vurgusu yapılırdı, şimdi bu bile yok. Bu durum Türkiye’deki iktidarı rahatlatıyor ve iktidar bu yönde istediğini yapabiliyor.”

Engin Solakoğlu

Emekli Diplomat

∗∗∗

YENİ KAOS KAPIDA

Suriye’de HTŞ’nin yönetimi ele geçirmesinin ardından geçen bir yılda gelinen noktayı değerlendiren Siyaset Bilimci Soli Özel’e göre Şara, Washington’ın tam desteğini arkasına aldı. Ancak başta İsrail olmak üzere ülke büyük bir çıkar çatışmasına sahne olurken azınlıklara yönelik şiddet olayları, daha büyük çatışmalara gebe:

“Suriye’nin mevcut durumunu anlamak için öncelikle liderlik profiline bakmak gerekiyor. Şara, Batı dünyası tarafından meşru bir lider olarak benimsendi; Trump’ın Riyad’da kendisiyle buluşması ve onu Beyaz Saray’da -arka kapıdan da olsa- ağırlaması, ABD yönetiminin bu adama neredeyse koşulsuz bir destek verdiğini gösteriyor. Amerikan yönetimi, bu adamı “kendi adamı” olarak görüyor.

İÇ SAVAŞ CANLANABİLİR

Ancak burada “Amerikan Yönetimi” ile “Amerikan Kongresi’ni” birbirinden ayırmak lazım. Yönetim destek verse de Kongre henüz o noktada değil. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun başında, Afganistan’da iki bacağını cihatçıların bombasıyla kaybetmiş Brian Mast var. Şara da bir cihatçı olduğuna göre, bu senatör Sezar yaptırımlarını kaldırmaya onay vermedi. Dolayısıyla ABD’de yürütme ile yasama arasında, Suriye’de ne yapılacağı konusunda ciddi bir çatışma ve güç mücadelesi var.

El Şara kendi cephesindeki radikalleri dizginleyemedi. Mart ayında Alevilere (Nusayrilere), temmuzda Dürzilere yapılanları gördük. İki büyük katliamın ardından Beyaz Saray’da kabul görmesi desteğin sürdüğünü gösterse de, sahadaki gerçeklik farklı.

Siz Nusayri, Dürzi ya da Kürt olsanız bu adama güvenir misiniz? Güvenmezsiniz. Şara’nın Suriye’de yaşayan azınlıklara güvence verebileceğine dair hiçbir işaret yok. Kendi radikallerini temizleyip etkisiz hale getiremeden, toplumun geniş kesimlerinin güveneceği bir rejim kurma ihtimali çok düşük. Suriye’nin bir yıla kalmadan yeniden bir iç savaş sarmalına girme ihtimali çok yüksek.

Amerikalıların istikrarlı bir Suriye kurmak istediklerine şüphe yok. Ama onlar da farkında ki İsrail’in de bunu yaptırmaya niyeti yok.

İSRAİL’İN ÇIKARLARI

Suriye’de istikrarlı bir rejim kurulamamasının en büyük sebeplerinden biri İsrail faktörü. İsrail, ne Suriye’de ne de Lübnan’da istikrarlı bir rejim istemiyor. “Esad’dan kurtulduk, cihatçılar geldi” noktasına bakarsak, Esad rejiminin düşüşünde İsrail’in son iki yıldaki hamlelerinin etkisi büyük, ancak sonuç onlar açısından da pek iç açıcı olmadı.

Bugün 1949’dan beri ilk defa İsrail ile Türkiye’nin stratejik çıkarlarının çatıştığı bir noktadayız. İsrailliler (en azından bir kısmı) Türkiye’yi bir tehdit olarak algılıyor ve Türkiye’nin Suriye’deki hesaplarını bozuyorlar; havalimanlarını bombalıyorlar, güneyde varlık gösteriyorlar. Hatta Arap ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan açısından bakıldığında İsrail, bugün bölgede İran’ın yerini almış bir “istikrarsızlaştırıcı unsur” konumunda. Dürziler de birilerine güvenecekse bu Rojava değil, İsrail olacaktır.

ANKARA’YA BİÇİLEN ROL

Türkiye’nin öncelikli derdi SDG, ancak şu an ABD’nin çizdiği çerçevenin dışına çıkamıyor. Bir yıl önce sınıra asker yığılmasına rağmen bir şey yapılamamasının sebebi budur. ABD, Türkiye’ye Suudi Arabistan ile birlikte Suriye’nin gidişatının “gözlemleyicisi” olma sorumluluğunu vermiş gibi.

Kürtler konusuna gelince; Amerikalılar Kürtleri satmaz diyemem, çok rahat satabilirler. Ancak Kürtler de eli armut toplayan insanlar değil, 12-13 yıldır savaşıyorlar. Şimdilik CENTCOM, SDG’yi kolluyor ama bunun ne kadar süreceği belirsiz. Eğer ABD desteği keserse, Rojava’nın -petrol gelirlerine rağmen- kendini korumaya gücü yetmeyebilir.

İSTİKRARSIZLIK SÜRECEK

ABD’nin "Ortadoğu’dan çekileceğiz" söylemine, Obama döneminden beri süregelen bir ümit olmasına rağmen şüpheyle yaklaşıyorum. Troçki’nin dediği gibi; “Siz savaşla ilgilenmiyor olabilirsiniz ama savaş sizinle ilgileniyor.” İsrail bölgedeyken ve yaptıkları giderek sizin çıkarlarınıza da zarar veriyorken, Lübnan’da dünyanın en büyük ikinci büyükelçiliğini inşa ediyorken ABD’nin tamamen çekilmesi zor.

Sonuç olarak; Arap dünyası ve Türkiye, Suriye’de Sünni bir yönetimde istikrar isterken, İsrail bunu istemiyor. İran ve Rusya faktörleri de hala daha az etkili şekilde de olsa devrede. Tüm bu veriler ışığında önümüzdeki yıl, Suriye’nin istikrara mı kavuşacağı yoksa yeniden kaosa mı sürükleneceği konusunda belirleyici olacaktır.