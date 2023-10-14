Emperyalizm yenilecek direnen halklar kazanacak!

Birinci haftasını geride bırakan çatışmalarda İsrail'in Filistin'deki sivil halka yönelik saldırıları sol parti ve örgütler tarafından İstanbul ve Ankara’da protesto edildi.

HABER MERKEZİ

İsrail'in Filistin halkına dönük saldırılarına karşı İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, yaşanan saldırıları ve katliamı protesto etti.

TKP Merkez Komitesi üyesi Ali Ufuk Arikan açıklamasında Hamas’ı bahane ederek direnişi karalamaya çalışanların, Filistin halkına boyun eğdirebileceklerini düşünenlerin bir kez daha yanılacağını vurguladı.

Halkın direnişini ikiyüzlüce hedef alan, medeniyet dersi vermeye kalkan ABD’nin kendi ülkesinde ateşkes denmesini bile yasakladığına değinen Arikan işgalciler kaybedecek Filistin halkı kazacak diyerek açıklamayı sonlandırdı.

Arikan’ın açıklamasının tam metni şu şekilde:

"İşgalciler kaybedecek. Direnen Filistin halkı kazanacak.

Filistin’de on yıllardır süren İsrail işgali ve katliamlar, emperyalist batının desteğiyle yeni bir aşamaya taşınmış durumda. Filistin halkını adeta açık hava hapishanesine mahkum edip, tüm insanlığın gözü önünde yıllardır sistematik katliam uygulayan işgalci İsrail, yaşam hakkı için, vatanları için direnen Filistin halkının üzerine günlerdir bomba yağdırıyor.

Filistin halkının direnişini ikiyüzlüce hedef alan emperyalist batı, sıra İsrail’in daha bir haftada yüzlercesi çocuk, binlerce sivili, üstelik çok daha ağır ve barbar bir katliama hazırlanırken öldürmesine çıt dahi çıkarmıyor.

"KATLİAM TEHDİTLERİ SAVURUYORLAR"

'Onlar insan değil, hayvan' diyorlar, 'sivil değil, hepsi terörist' diyorlar ve üzerlerine fosfor bombaları yağdırıp '24 saat içinde kaçtınız kaçtınız, yoksa sizi yok edeceğiz' diye katliam tehditleri savuruyorlar.

Gazze’de sivillerden oluşan konvoyları savaş uçaklarıyla hedef alıp onlarca kişiyi katlediliyorlar, boşaltın diye tehdit ettikleri hastaneleri vuruyorlar ve şimdi de tüm Filistinlileri vatanlarından söküp atacak, yok edecek bir kara harekatına hazırlandıklarını söylüyorlar.

"İŞGALCİLER YANILIYORLAR"

Öğreniyoruz ki, yıllardır insanlığa ikiyüzlüce medeniyet dersi vermeye kalkan ABD, kendi bürokratlarına 'kan dökülmesine karşıyız', 'şiddet azaltılmalı', 'ateşkes' demeyi dahi yasaklamış durumda.

İşgalciler kendilerinden o kadar eminler ki, mutlaka kazanacaklarını düşünüyorlar.

Oysa fena halde yanılıyorlar.

On yıllardır insanlık tarihinin en onurlu direnişlerinden birine imza atan Filistin halkı, bu barbar işgalci güçlere ve onun açık, örtülü destekçilerine boyun eğmeyecek.

Yıllardır süren direniş bunun en büyük kanıtı. Bu direnişin onurunu Hamas’la gölgeleyeceklerini düşünenler, Filistin halkını katliamlarla boyun eğdirip haritadan sileceklerini düşünenler bir kez daha yenilecek.

Biliyoruz, insanlık işgalcilere bir kez daha boyun eğdirecek.

İşgalciler kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak."

İSTANBUL

İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan Türkiye Komünist Hareketi, Devrim Hareketi, Devrimci Hareket ve Devrimci İşçi Partisi de İsrail’in saldırılarını protesto etti. Alanda sık sık "Nehirden denize özgür Filistin. Siyonistler yenilecek, direnen Filistin kazanacak" sloganları atıldı. Devrimci örgütlerden yapılan açıklamada, Filistin direnişinin İsrail siyonizmi ve işgaline karşı meşru olduğu hatırlatılarak emperyalizme ve siyonizme karşı mücadele çağrısı yapıldı.

İsrail Başkonsolosluğu önünde bir eylem de pek çok sol örgütün katılımıyla gerçekleşti. Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği pankartı açan grup "Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak" dedi.