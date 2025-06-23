Emperyalizme direneceğiz

Politika Servisi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının yankıları sürerken sol ve sosyalist partiler de Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren emperyalist politikalara tepki gösterdi. Türkiye’deki ABD ve NATO üslerinin kapatılmasını isteyen sol ve sosyalist partiler, hükümete çağrıda bulundu.

• SOL Parti: “İsrail’in pervasız saldırganlığı, Libya’dan Suriye’ye, Filistin’den Lübnan’a uzun yıkım sürecinin ürünüdür. AKP, BOP eşbaşkanlığı göreviyle donatılıp her aşamada bu yıkımın taşeronluğunu yapmış, bölgeyi ABD ve İsrail hegemonyası için temizlemiştir! İsrail’le askeri ve ticari ilişkiler sürüyor; Kürecik ve İncirli ABD-İsrail askeri üssü olarak çalışıyor! Ülkemizin emperyalizmin ve Siyonizmin operasyon üssü haline getirilmesine ve Batı’nın göçmen deposu yapılmasına asla razı olmayacağız!

Bağımsızlık, laiklik ve bölge halklarının özgürlüğü için acil taleplerimiz etrafında birleşmeye ve mücadeleye çağırıyoruz: Kürecik ve İncirlik başta tüm ABD ve NATO üsleri kapatılmalı; İsrail’le ticari ilişkiler kesilmelidir! Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere tüm ABD ve NATO üslerine karşı bağımsız Türkiye yürüyüşümüzü başlatıyoruz.”

• Emek Partisi: "Tek adam ve saray rejimi sessizliğine devam ediyor. Türkiye’deki üsler lojistik destek vermeyi ve istihbarat paylaşımlarını sürdürüyor. Erdoğan üslerin kapatılması dahi tek kelime etmiyor. Emperyalist barbarlığı ve onun bölgesel işbirlikçilerini durduracak yegâne güç, halkların örgütlü gücüdür. ABD Ortadoğu’dan defol! NATO üsleri kapatılmalı ve ABD ile NATO’nun Türkiye’deki varlığı sonlandırılmalıdır!"

• Türkiye İşçi Partisi: "İsrail’e tüm katliamlarında destek olan, Türkiye’deki Kürecik Radar Üssü’nü İsrail’e istihbarat için kullanan, başka ülkelerin egemenlik ve var olma hakkına kasteden de ABD emperyalizmidir. Ortadoğu halklarının barış ve özgürlük mücadelesinin yanındayız."

• Türkiye Komünist Partisi: "Emperyalist devletin bu pervasız ve ahlaksız tutumu, Türkiye’deki ABD ve onun denetimindeki NATO varlığını sorgulamak ve sonlandırmak için yeterince uyarıcı olmalıdır. Türkiye’deki ABD üsleri kapatılmalı, ülkemiz NATO’dan, NATO memleketimizden çıkmalıdır."

• Türkiye Komünist Hareketi: "Türkiye NATO üyesi bir ülke olarak bu süreçte bir taraf pozisyonundadır. İncirlik üssü gerek nükleer silahların varlığı gerekse üssün ABD kullanımında olması nedeniyle Türkiye’yi böylesi bir savaşta taraf haline getirmektedir. Emperyalist ve siyonist saldırganlığa karşı İran halkının yanındayız!"

NATO’DAN ÇIKILSIN

Ayvalık Demokrasi Platformu'nun ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklamasında "Türkiye, ABD-İsrail Askeri üssü olamaz. Üsler kapatılsın, İsrail’le ticaret kesilsin" çağrısında bulundu. Açıklamada "ABD ve İsrail’in Ortadoğu’da tam hakimiyet kurma hedefi bugün İran’a yönelmiş durumda" ifadesine yer verildi. Açıklamada "İsrail ile tüm diplomatik ve ticari ilişkiler kesilsin" ve "NATO’dan çıkılsın, üsler kapatılsın" talepleri dile getirildi.