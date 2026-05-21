Emperyalizme karşı birleşelim

SOL Parti Balıkesir İl Örgütü, 7-8 Temmuz 2026’da Türkiye’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne karşı başlattığı siyasi kampanya kapsamında, 24 Mayıs saat 14.00’te Edremit Altınoluk’ta “Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Tam Bağımsız Laik ve Demokratik Türkiye” başlıklı halk buluşması düzenleyeceğini açıkladı. Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açıklamaya Burhaniye Emek ve Demokrasi Bileşenleri de destek verdi. Basın açıklamasını Süheyla Okur, Ertuğrul Yüzer ve Serdar Eren okudu. Açıklamada, AKP eski Belediye Meclis üyesi Murat Tuna’nın kurduğu yerel medya platformu üzerinden sol değerleri ve muhalif partileri hedef alan provokatif yayınlar yaptığı belirtilerek, miting sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklardan bu şahsın sorumlu olacağı vurgulandı.

YAŞAMI SAVUNMA MÜCADELESİDİR

Açıklamada, “7-8 Temmuz 2026’da NATO Zirvesi Türkiye’de yapılacak. SOL Parti olarak NATO’ya karşı partimiz Ankara’da, İstanbul’da, memleketin her yerinde ‘ABD Defol! Barrack Defol! Saraysız Saltanatsız Bağımsız Türkiye’ kampanyasını başlattı. Biz de Balıkesir SOL Parti İl Örgütü olarak ‘Kaderimizi ne Trump, ne Barrack belirleyemez’ demek için 24 Mayıs’ta Altınoluk’ta halk buluşmasında bir arada olacağız. Tom Barrack bir sömürge valisi gibi ülkemizin Cumhuriyet yerine monarşi ile yönetilmesi gerektiğini söyleyen açıklamalar yapmaktadır. Trump ‘topraklarımız daha da genişleyecek’ diyerek tüm dünyayı tehdit etmektedir. Filistin’de ve dünyanın her yerinde yaşatılan zulme karşı, ABD ve İsrail’e, Kazdağları’mızı, köylerimizi, derelerimizi, topraklarımızı emperyalist sömürüye, talana açan, yağmalayan şirketlere tek söz etmeyen, en ufak bir rahatsızlık duymayan bir şahıs ise ‘Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Tam Bağımsız Laik ve Demokratik Türkiye’ sözümüzden rahatsızlık duymaktadır” denildi.

Açıklamada şunlar belirtildi: “Emperyalizme karşı tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye sesi Edremit’in, memleketimizin, milyonların ortak sesidir. Başta Filistin’de yaşatılan zulüm olmak üzere, dünyanın her yerindeki emperyalizm haydutluğuna karşı emperyalizm karşıtlığı Edremit’in, memleketimizin ortak isyanıdır. Emperyalistlere, Edremit’i, Kazdağları’nı yağmalayan şirketlere tek söz etmeyen bu şahıs da çok iyi bilmektedir ki; Solun, sosyalistlerin, devrimcilerin, demokratların mücadelesi; tarih boyunca da bugün de emperyalistlerin, topraklarımızı yağmalayan sermayenin karşısında memleketimize sahip çıkma mücadelesidir. ABD’yi, 6. Filo’yu kıble edinenlerin karşısında tam bağımsız, laik ve demokratik bir Türkiye mücadelesidir. Halkımıza açlığı, yoksulluğu, gençlere geleceksizliği dayatırken zenginliklerine zenginlik katanlara karşı insanca bir yaşamı savunma mücadelesidir.”