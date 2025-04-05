Emperyalizme karşı hep beraber mücadeleye

Haber Merkezi

SOL Parti, savaş örgütü NATO’nun kuruluşunun 76’ıncı yılında bir açıklama yayımladı.

Bağımsızlık mücadelesinin altı çizildiği açıklama şöyle: “35 milyon metrekare vatan toprağı işgal altındadır, hala! Savaş örgütü NATO'nun kuruluşunun 76. yılı.

NATO DAĞITILMALIDIR

Dünyayı darbelerle, işgallerle kana bulayan suç örgütü NATO dağıtılmalıdır. 1980 darbesi dahil olmak üzere ülkemizin demokrasisinin en büyük düşmanı NATO ve ABD'nin bütün üsleri kapatılmalıdır. Denizlerin bağımsız Türkiye mücadelesi yolunda emperyalizme karşı hep beraber.”