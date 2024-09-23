Emperyalizme karşı mücadeleyi büyütelim

Haber Merkezi

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), NATO’ya karşı İstanbul’dan Adana İncirlik Üssü'ne doğru başlattığı yürüyüş 8. Günü geride bıraktı. Ankara’da Saat 15.00’te Konur sokaktan başlayan yürüyüş 16.00’da Kuğulu Park’ta halk buluşmasıyla devam etti.

THTM üyeleri, yürüyüş boyunca “Bağımsızlık için önce NATO gitsin”, “NATO elini Filistin’den çek”, “Katil İsrail, katil NATO” dövizleri taşırken, "Katil NATO, işbirlikçi AKP" "Katil NATO ülkemizden defol" sloganları attı. Halk buluşmasında Grup Günyüzü de yürüyüşe şarkılarıyla eşlik etti.

Eylemde konuşan THTM temsilcileri, "Türkiye bağımlı bir ülke, Türkiye Batı emperyalizmine bağlı bir ülke. Ekonomimize, iç işleyişimize, politikamıza karışıyorlar. Bağımsız karar alma mekanizmalarımızı çalıştırmaktan yoksun bir ülke. Bugün THTM belli ilkeler etrafında bir araya gelen insanlardan oluşuyor. Nedir onlar? Bağımsız bir ülke, laik bir ülke, emekten yana bir ülke. İşçiler ülkesi, emekçilerin ülkesi, hepimizin ülkesi olur bu ülke. Dolayısıyla, THTM bir başka ülke hayaliyle yürüyor."