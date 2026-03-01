Emperyalizme ve siyonizme karşı mücadeleyi büyütelim

HABER MERKEZİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı emek ve demokrasi güçlerinin çağrısıyla Kadıköy Rıhtım’da toplanan kalabalık, “Kahrolsun ABD emperyalizmi, kahrolsun Siyonizm” sloganları attı.

Burada okunan basın metninde, “ABD emperyalizmi, Afganistan işgalinden bu yana, Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmek, hegemonyasını yeniden tesis etmek için saldırmaktadır. Afganistan sonrası Irak, Libya, Lübnan, Filistin ve Suriye’den sonra sıra İran’a gelmiştir. Soykırımcı Siyonist İsrail devleti, ABD’nin bu planlarının hayata geçirilmesinde koçbaşı görevi görmektedir. ABD’li yetkililerin her fırsatta dile getirdiği, “İsrail’in güvenliği” bununla ilgilidir. Türkiye’deki Kürecik radar üssü, İsrail’e istihbarat sağlarken, tüm ABD ve NATO üsleri, İran’a saldırıda kullanılma ihtimali barındırmaktadır. Bizler, bu topraklardan kardeş İran emekçi halklarına karşı kullanılmasının tam karşısındayız, bu suça ortak olunmasına izin vermeyeceğiz! Bu sistemi alaşağı etmek için, NATO’ya ve emperyalist saldırganlığa karşı işçi-emekçilerin, halkların birleşik mücadelesini büyütelim. Sesimizi sokaklara taşıyalım” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"ABD emperyalizmi, Afganistan işgalinden bu yana, Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmek, hegemonyasını yeniden tesis etmek için saldırmaktadır. Afganistan sonrası Irak, Libya, Lübnan, Filistin ve Suriye’den sonra sıra İran’a gelmiştir. Soykırımcı Siyonist İsrail devleti, ABD’nin bu planlarının hayata geçirilmesinde koç başı görevi görmektedir. ABD’li yetkililerin her fırsatta dile getirdiği, “İsrail’in güvenliği” bununla ilgilidir.

Ortadoğu’da en saldırgan ve atom bombası sahibi tek güç olan siyonist İsrail’in İran’a “atom bombası yapma aşamasındalar” gerekçesi ile ABD emperyalizmi ile birlikte saldırması tam bir sahtekârlıktır.

İran’ın nükleer silah edinme ihtimalini tehdit olarak görenler, önce kendi ellerindeki nükleer silahları yok etsinler!

İran, bu saldırılara misilleme olarak, işbirlikçi bölge devletlerinin topraklarındaki ABD üslerini ve İsrail’i vurmaya başladı. Bu misillemeler sonrası, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn, Ürdün, İran’ı kınayarak, misilleme haklarını saklı tuttuklarından söz ederlerken, kendi topraklarını hedef haline getiren ABD ve İsrail’e tek söz etmiş değillerdir.

Siyonist İsrail, HTŞ’ye teslim edilen Suriye topraklarından İran’a saldırı düzenlerken hava sahasını istediği gibi kullanmaktadır. Bunun karşısında HTŞ’nin idaresindeki Suriye’nin yaptığı resmî açıklamada, ABD üsleri vurulan işbirlikçi bölge devletleri ile dayanışma içinde olunduğu söylenmiştir.

Türkiye’deki Kürecik radar üssü, İsrail’e istihbarat sağlarken, tüm ABD ve NATO üsleri, İran’a saldırıda kullanılma ihtimali barındırmaktadır.

Bizler, bu topraklardan kardeş İran emekçi halklarına karşı kullanılmasının tam karşısındayız, bu suça ortak olunmasına izin vermeyeceğiz!

Trump ve Netanyahu, saldırıların hemen ardından yıllardır isyanlarla İran’da direnen işçi-emekçi İran halklarına çağrıda bulunarak, İran devletine karşı ayaklanmaya çağırdılar.

İran işçi-emekçilerinin, halklarının, emperyalistlere karşı mücadelesi, yüzyılı aşkın tarihe sahip köklü bir bilinçtir. ABD ve İsrail’in bu yaptıkları açıklama, İran emekçi halklarının yürüttüğü mücadeleyi kirletmek, manipüle etmek, gasp etmek girişimidir. İran halkı, emperyalizme ve kovduğu şahın oğlu kukla Pehlevi’ye yanıtını net bir şekilde verecektir.

Emperyalistlerin, siyonistlerin, işbirlikçi gerici devletlerin; gerekçe ne olursa olsun ülkelere saldırma, işgal etme hakları yoktur. Her ülkenin işçilerinin, emekçilerinin, ezilenlerinin; kendi burjuvazisiyle hesaplaşmaları kendi içişleridir.

ABD emperyalizminin, soykırımcı İsrail’in halklara neler getirdiğini, Afganistan’dan, Irak’tan, Libya’dan, Yemen’den, Suriye’den, Lübnan’dan, Filistin’den biliyoruz.

Emperyalizm halklara özgürlük, demokrasi getirmez! Emperyalizmin halklara getirdiği tek şey sömürü, baskı, katliam, doğanın talanı, geleceksizlik, kadın emeği ve bedeni sömürüsü ve köleliktir.

Bu emperyalist-siyonist saldırganlığa karşı İran işçi-emekçileri, halkları ile dayanışma içinde olmak, emperyalist saldırganlığın tam karşısında olmak tüm emekçilerin, halkların, kadınların, gençlerin, tüm ezilenlerin sorumluluğudur, görevidir.

Emperyalizm, özgürlük değil kölelik getirir!

Emperyalizm, barış değil savaş, yıkım, katliam getirir!

Tarih boyunca, kapitalist-emperyalizmin yaşandığı dönem kadar yıkıcı, yok edici bir dönem yaşanmadı.

Bu sistemi alaşağı etmek için, NATO’ya ve emperyalist saldırganlığa karşı işçi-emekçilerin, halkların birleşik mücadelesini büyütelim. Sesimizi sokaklara taşıyalım.

Katil ABD Ortadoğu’dan defol!

Emperyalizm yenilecek direnen halklar kazanacak!

Kahrolsun Siyonist İsrail!

Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!

NATO ve Emperyalist Savaş Karşıtı Birlik."