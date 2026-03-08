Emperyalizmin ‘feminist’ maskesi

Dr. Derya Uzunkala

Bugün dünyada savaşlar yeniden yayılırken 8 Mart'ın tarihini ve savaşın kadınlar için ne anlama geldiğini hatırlamak her zamankinden daha önemli. Çünkü bugünün kökeninde yalnızca kadın hakları mücadelesi yok — savaşa, sömürüye ve yoksulluğa karşı yükselen kadın isyanları var. 1908’de New York’un tekstil fabrikalarında çalışan on binlerce kadın işçi sokaklara döküldüğünde talepleri somuttu: insanca ücret, kısa çalışma saatleri, oy hakkı. Karşılarında hem işveren hem devlet baskısı vardı. Ertesi yıl Amerika Sosyalist Partisi bu mücadeleyi simgeleyen 8 Mart’ı Ulusal Kadınlar Günü ilan etti.

Günü uluslararası bir mücadele zeminine taşıyan 1910’da Kopenhag’da toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı oldu. Alman sosyalist ve kadın hakları savunucusu Clara Zetkin burada tarihi önergesini sundu: her yıl aynı gün, tüm dünyada, kadın işçilerin ortak eylem yapması. Konferans önergeyi oybirliğiyle kabul etti. Bugün çoğunlukla düşünüldüğünün aksine, bu bir kutlama günü değil, bir mücadele günü olarak kabul edildi.

DEVRİM VE KADINLAR

Günün somut tarihini yazan ise 1917'deki Petrograd oldu. 8 Mart'ta — Jülyen takvimiyle 23 Şubat — şehrin büyük tekstil fabrikalarından kadın işçiler eş zamanlı grev ilan ederek sokaklara çıkarken talepleri somuttu: ekmek kuyruklarına ve savaşa son! İlk gün 90.000 işçi greve katılmıştı; ikinci gün 150.000, üçüncü gün 200.000. Çar orduya ateş emri verse de askerler itaat etmedi, büyük çoğunluğu kadın göstericilerin yanına geçti. Yedi gün içinde Romanov hanedanlığı çöktü.

Şüphesiz o dönem kadınlar "devrim yapacağız" diye çıkmamıştı sokaklara istedikleri ekmek ve savaşın son bulmasıydı. Çünkü hem savaş hem de yoksulluk en ağır biçimde onları vuruyordu — fabrikalarda üretimi sürdüren, evde açlığı yöneten, cepheden haber bekleyen onlardı. Ne 1908'deki New York ne 1910'daki Kopenhag ne de 1917'deki Petrograd, kadın özgürlüğünü yoksulluktan ve savaştan ayrı düşünmüştü. 8 Mart ise tarihsel olarak tam da bu taleplerin birleştiği yerde doğdu. Bu tarih bugün de biz kadınlar için hâlâ şartlar ne olursa olsun savaşa ve yoksulluğa karşı koyabilmenin pusulası. Bugün İran'da kadınlar hem hapishanelerin hem bombaların gölgesi altında: aynı anda iki ayrı ölüm tehdidiyle yaşıyorlar, biri kendi devletinin elinden, biri savaşla gelen. 1917'nin Petrograd'ından bu yana değişen pek çok şey var — değişmeyen şey ise savaş başladığında faturayı en ağır şekilde ödeyen kadınların varlığı.

İRAN’DA KADINLAR

Bugün Amerika’nın emperyal zorbalığını ve savaşı eleştirirken, İranlı kadınların ne yaşadığını da şüphesiz unutmamak gerekiyor. Ayetullahların teokratik rejimi 1979'dan bu yana kadınlara sistematik baskı uyguluyor: zorunlu örtünme, namus ve hicap yasası, boşanma ve velayet hukukunda erkek lehine köklü eşitsizlikler. Bunlar yalnızca yasal kısıtlamalar değil, kadın bedenini devlet denetiminin nesnesi kılan bir rejim mantığının ürünü. Bu baskıya karşı İranlı kadınlar yıllardır bedel ödeyerek direniyor.

2022'de Mahsa Amini, "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti. Onun ölümü "Kadın, Yaşam, Özgürlük" — Kürtçesiyle Jin, Jiyan, Azadi — sloganıyla tüm ülkeye yayılan bir isyanın kıvılcımı oldu. Kadınlar sokaklarda başörtülerini çıkardı, yaktı; yıllar içinde yüzlercesi tutuklandı, işkence gördü, idam edildi.

Bu mücadele 2025 sonu ve 2026 başında ülke geneline yayılarak yeni bir boyut kazandı. Aralık 2025'te ekonomik çöküş ve onlarca yıllık baskının birikimi patlama noktasına ulaştı; milyonlarca insan sokaklara döküldü. Rejim bu isyanı vahşetle bastırdı. Uluslararası Af Örgütü'ne göre Ocak 2026'dan bu yana İran, örgütün onlarca yıllık araştırmalarında gördüğü en ölümcül baskı dönemini yaşıyor. BM İnsan Hakları Özel Raportörü hayatını kaybedenlerin sayısının 20.000'i aşabileceğini açıkladı; Time dergisinin ulaştığı İran Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre ise bu sayı 30.000'e yaklaşıyor olabilir. Sokaklarda katledilenlerin arasında kadınlar, gençler ve işçiler çoğunlukta.

DİRENİŞ ARAÇSALLAŞTIRILIYOR

İşte bu baskı ve direniş tablosu, emperyalist müdahalenin ideolojik kaldıracı haline getirildi. İranlı kadınların ve halkın kendi rejimine karşı yürüttüğü özgün, bağımsız mücadele hem savaşa zemin hazırlamak hem de savaşı meşrulaştırmak için araçsallaştırıldı. Trump, İran'ı tehdit eden konuşmalarında 32.000 protestocunun öldürüldüğünü dile getirirken birkaç gün sonra savaş başlattı ve İran halkını "özgürleştirmek"ten söz etti. Peki bu sözde özgürleştirme vaadi nasıl geldi? Operasyonun ilk gününde bir kız ilkokulunu bombalayarak ve yaklaşık 180 çocuğu öldürerek.

EMPERYALİZM KADIN KURTULUŞU GETİRMEZ

Tarih, Orta Doğu'ya yönelik pek çok müdahalede bunu defalarca göstermiştir. ABD, Afganistan'a "kadınları kurtarmak" söylemiyle girdi; yirmi yıl sonra geride Taliban bıraktı. BM verilerine göre; bugün Afganistan dünyanın en ağır kadın hakları krizini yaşıyor: kız çocukları ortaokuldan itibaren eğitime yasaklı, kadınlar kamusal alandan silinmiş, 20 yılda kazanılan tüm haklar yok edilmiş. Irak'ta ise "demokrasi getirme" söylemiyle başlatılan işgalin ardından 2003'ten bu yana silahlı çatışmada yaklaşık 14.000 kadın hayatını kaybetti, binlercesi cinsel köleliğe sürüklendi. Irak savaşı kadına yönelik şiddeti — ev içi şiddet, cinsel saldırı, insan ticareti — her biçimiyle derinleştirdi. Emperyalizm gittiği yerlere özgürlük değil yıkım bıraktı.

Bu gerçek göz önünde tutulduğunda, savaşın resmi gerekçelerinin ne denli boş olduğu daha da belirginleşiyor. Trump nükleer tehdit gerekçesini öne sürdü — oysa kendi Dışişleri Bakanı Rubio savaştan yalnızca üç gün önce, 25 Şubat'ta, İran'ın o an uranyum zenginleştirmediğini açıklamıştı. Üstelik saldırı, Umman arabuluculuğunda yürütülen ve çözüme yaklaşıldığı belirtilen müzakerelerin tam ortasında başlatıldı. Gerçek gerekçeyi yine Rubio itiraf etti: İsrail'in İran'a saldırmayı planladığını öğrenince "önleyici" harekât başlattıklarını söyledi. Bu itiraftan geriye kalan tablo Venezuela'dakiyle aynı: söylem değişiyor, mantık aynı kalıyor — kaynaklar, bölgesel güç, rakiplerin tasfiyesi.

GÜÇLÜNÜN GÜÇSÜZE SALDIRDIĞI BİR DÜNYA

Bütün bu gelişmeler giderek daha tehlikeli bir duruma işaret ediyor. Trump şimdiye kadar 7 farklı ülkeyi hedef almış, tek başına 2025'te Biden'ın dört yıllık döneminden daha fazla hava saldırısı yetkisi vermiştir. Kongre onayı alınmadan açılan savaşlar, müzakere masası ortasında başlatılan operasyonlar, uluslararası hukukun açıkça hiçe sayılması — bunlar güçlü devletin güçsüze saldırmasını olağan bir dış politika aracına dönüştürüyor. Bu hukuksuz savaş düzeni bir kez meşrulaşırsa yalnızca İranlılara değil tüm halklara zarar verir; ve tarih bize göstermiştir ki bu zararın en ağır yükünü kadınlar taşır. Bu yüzden bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, özellikle belirtmek gerekir: İran rejimine karşı olmak ile ABD ve İsrail emperyalizmine karşı durmak, aynı anda mümkün olan iki tutum ve biri diğerinin gerekçesi olamaz. Biz kadınlar, 1908’den 1917’ye, oradan bugüne uzanan mücadelenin mirasçıları olarak savaşa ve militarizme karşı durmaya devam etmeliyiz kadın haklarının jeopolitik hesapların parçası haline getirilmesine, özgürlük söyleminin bombalara kılıf yapılmasına izin vermemeliyiz. Çünkü bize özgürlük hiçbir zaman dışarıdan ya da silah zoruyla gelmedi — ve gelmeyecek.