Emporio Armani – Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol severlerin merakla beklediği karşılaşmada Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 17. haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin 6 maçlık galibiyet serisinin Panathinaikos yenilgisiyle son bulmasının ardından gözler bu kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. Peki Emporio Armani – Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda ve iki takım ligde kaçıncı sırada?

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma EA7 Emporio Armani – Fenerbahçe Beko Turnuva EuroLeague – 17. Hafta Yer Allianz Cloud, Milano Tarih Yarın Saat 22:30 Yayın S Sport 1 (canlı ve şifreli)

EUROLEAGUE PUAN DURUMU (İLK 5)

# Takım G M A:Y Yüzde 1 Hapoel Tel Aviv 12 4 1429:1325 %75 2 Valencia 11 5 1439:1368 %69 3 Barcelona 11 5 1381:1332 %69 4 Panathinaikos 10 6 1412:1372 %62 5 Fenerbahçe Beko 9 6 1204:1188 %60

🏀 FENERBAHÇE BEKO KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de çıktığı 15 maç sonunda 9 galibiyet, 6 yenilgi elde ederek 5. sırada yer alıyor. Panathinaikos deplasmanında 77–81 kaybederek 6 maçlık galibiyet serisini sonlandıran sarı-lacivertliler, yeniden yükselişe geçmek istiyor.

EMPORİO ARMANİ KAÇINCI SIRADA?

İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani ise sezonun bu bölümünde 9 galibiyet, 7 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Milano ekibi, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada çıkış arayacak.

SON MAÇ: FENERBAHÇE BEKO – PANATHİNAİKOS

Fenerbahçe Beko, son resmi maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a 77–81 yenilerek önemli bir fırsatı kaçırdı. Bu sonuçla 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Takımın Emporio Armani karşısındaki performansı merakla bekleniyor.

Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?

Maç saat 22:30’da başlayacak.

Emporio Armani – Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Karşılaşma S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko ligde kaçıncı sırada?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 5. sırada yer alıyor.

Emporio Armani kaçıncı sırada?

İtalyan ekibi ligde 10. sırada bulunuyor.

EuroLeague 17. hafta mücadelesi hem Fenerbahçe Beko hem de EA7 Emporio Armani için kritik öneme sahip. Sarı-lacivertliler, Panathinaikos yenilgisinin ardından yeniden çıkış yakalamak isterken, Milano ekibi de sahasında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Basketbol severler, S Sport 1 ekranlarında canlı yayınlanacak bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip edecek.