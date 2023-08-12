Emre Akgün Turgutluspor’da

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, son olarak Elazığspor forması giyen 30 yaşındaki defans oyuncusu Emre Akgün ile sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor, son olarak Elazığspor forması giyen 30 yaşındaki savunmacı Emre Akgün ile sözleşme imzaladı. Turgutluspor kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı.

İmza töreninde konuşan yeni transfer Emre Akgün, “Burada olduğum için çok mutluyum. Hedefleri ve projeleri Turgutluspor’u tercih etmemdeki en büyük etken oldu. Bu güzel kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımla burada önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok çalışarak sezon sonunda camiamızı ve taraftarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum” dedi.





