Emre Belözoğlu'nun anterönürlük performansı: Elde var sıfır

Ara transfer döneminin en aktif takımlarından biri olan Kasımpaşa, şu ana kadar kadrosuna İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao gibi önemli isimleri kattı.

İki milli oyuncu ve yıllarca Serie A'da forma giyen stoperle bir hayli güçlenen İstanbul ekibi küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Sezona Şota Arveladze yönetiminde başlayan Kasımpaşa, Gürcü teknik adamla çıktığı 14 maçta 13 puan topladı. Şota ile yollarını ayıran mavi-beyazlılara bu süreçte kayyum da atandı.

KAYYUM ATANDI

Kayyum sonrası yeni bir yönetimle takımın CEO'su Eski Milli Takım Sorumlusu ve Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı oldu. Teknik Direktörlük görevine ise Emre Belözoğlu getirildi.

Futbolu bıraktıktan sonra saha dışı kariyerine Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak başlayan Belözoğlu, Erol Bulut'un gönderilmesiyle 2020-2021 sezonunda sarı-lacivertlilerde 10 maç boyunca teknik sorumluluk görevini üstlendi.

Bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan genç antrenör, sondan bir önceki maçta Sivasspor'a kaybederek ayağına kadar gelen şampiyonluk fırsatını tepti.

BELÖZOĞLU'NUN KARİYERİ

Bir sonraki sezon Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu, 2021-2023 yılları arasında Süper Lig'in yüksek bütçeli ekipleri arasında yer alan Başakşehir'de çalıştı.

İstanbul ekibinin başında 88 maça çıkan Belözoğlu, bu süreçte 1.77 puan ortalaması yakalarken herhangi bir başarı elde edemedi, iz bırakamadı. Üstüne soyunma odasında futbolcularla kavga ederek kulüpten ayrıldı.

Başakşehir'den ayrıldıktan yalnızca bir ay sonra Ankaragücü'nün başına geçen Emre Belözoğlu, o sezon ciddi bir yatırım yapan ve önemli futbolcuları transfer eden başkent temsilcisiyle küme düştü.

Başkent ekibinin başında yalnızca 1.18'lik puan ortalaması yakalayan Belözoğlu, 2025'in ocak ayında Antalyaspor'un başına geçti. Sezon sonunda kırmızı-beyazlı ekibi kümede tuttu. Sezon sonu ise göreve devam etmeyeceğini açıkladı.

Daha sonra kadro planlamısını kendi yaptığı Akdeniz temsilcisinde oldukça kötü bir performans sergiledi ve geçen ekim ayında takımdan ayrıldı.

DÖRT MAÇTA GOL YOK

Antalya'dan ayrıldıktan iki ay sonra Kasımpaşa'nın başına geçen Emre Belözoğlu, İstanbul ekibinin başında şu ana kadar dört maça çıktı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kasımpaşa, gol atamadı. Belözoğlu ise eski takımı Antalyaspor 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası fikstürden 'dem vurdu':

"Bizim dışımızda kimse böyle bir fikstür oynamadı. Önümüze bakacağız. İç sahada minimum 6 maç kazanmak istiyoruz. Deplasmanda da 3-4 galibiyet alabilirsek hedefimiz net bir şekilde 8-9-10'lu galibiyetlere ulaşmak. Bunu da yapabilecek güçte ve kalitede olduğumuzu düşünüyorum."

Yukarıda futbolu bıraktıktan sonra jet hızıyla başladığı antrenörlük kariyerinde performansıyla henüz vasata dahi yaklaşamayan Emre Belözoğlu'nun performansını okudunuz.

Belözoğlu'nun bundan sonraki kariyeri nasıl şekillenecek bilinmez, belki daha iyi bir grafik ortaya koyup çok daha iyi yerlere gelecek ya da tam tersi. Ancak ne olursa olsun iş bulmaya devam edecek, performansı ne olursa olsun.