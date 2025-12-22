Emre Belözoğlu'nun Okan Buruk istatistiği: 0 gol, 0 puan

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamladı. Sarı-kırmızılıların net galibiyetinin ardından, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili çarpıcı bir istatistik gündeme geldi.

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’a karşı 4 farklı takımla 5 kez sahaya çıktı. Bu karşılaşmaların tamamını kaybeden Belözoğlu’nun ekipleri, söz konusu maçlarda gol atma başarısı da gösteremedi.

BEŞ MAÇ, BEŞ MAĞLUBİYET

Belözoğlu’nun Okan Buruk’un Galatasaray’ına karşı aldığı sonuçlar şöyle:

Başakşehir 0-7 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Başakşehir

Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Galatasaray 4-0 Antalyaspor

Galatasaray 3-0 Kasımpaşa

Bu beş karşılaşmada Belözoğlu’nun takımları puan alamazken, fileleri de havalandıramadı.

Kasımpaşa hücumda zorlanıyor

Öte yandan Kasımpaşa’nın Emre Belözoğlu yönetiminde hücum performansı da dikkat çekti. Lacivert-beyazlı ekip, son 3 maçta gol atamadı ve bu süreçte isabetli şut sayıları sınırlı kaldı:

Kocaelispor: 0 isabetli şut

Gençlerbirliği: 1 isabetli şut

Galatasaray: 0 isabetli şut

Ortaya çıkan tablo, Kasımpaşa’nın özellikle hücum üretkenliği konusunda sorun yaşadığını gözler önüne serdi.