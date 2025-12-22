Emre Belözoğlu'nun Okan Buruk istatistiği: 0 gol, 0 puan
Galatasaray, Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek ilk yarıyı lider kapattı. Emre Belözoğlu’nun Okan Buruk’un Galatasaray’ına karşı çıktığı 5 maçta gol atamadan puansız kalması dikkat çekti.
Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamladı. Sarı-kırmızılıların net galibiyetinin ardından, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili çarpıcı bir istatistik gündeme geldi.
Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’a karşı 4 farklı takımla 5 kez sahaya çıktı. Bu karşılaşmaların tamamını kaybeden Belözoğlu’nun ekipleri, söz konusu maçlarda gol atma başarısı da gösteremedi.
BEŞ MAÇ, BEŞ MAĞLUBİYET
Belözoğlu’nun Okan Buruk’un Galatasaray’ına karşı aldığı sonuçlar şöyle:
Başakşehir 0-7 Galatasaray
Galatasaray 1-0 Başakşehir
Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Galatasaray 4-0 Antalyaspor
Galatasaray 3-0 Kasımpaşa
Bu beş karşılaşmada Belözoğlu’nun takımları puan alamazken, fileleri de havalandıramadı.
Kasımpaşa hücumda zorlanıyor
Öte yandan Kasımpaşa’nın Emre Belözoğlu yönetiminde hücum performansı da dikkat çekti. Lacivert-beyazlı ekip, son 3 maçta gol atamadı ve bu süreçte isabetli şut sayıları sınırlı kaldı:
Kocaelispor: 0 isabetli şut
Gençlerbirliği: 1 isabetli şut
Galatasaray: 0 isabetli şut
Ortaya çıkan tablo, Kasımpaşa’nın özellikle hücum üretkenliği konusunda sorun yaşadığını gözler önüne serdi.