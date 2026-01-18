Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa yine gol atamadı

Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u konuk etti. Devre arası transfer döneminde birçok flaş transfere imza atan kayyum yönetimindeki İstanbul ekibi rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dördüncü maçına çıkan Kasımpaşa bu süreçte rakip fileleri sarsamadı. Mücadele sonunda her iki takım da 16 puana yükseldi. Mücadelenin önemli anları:

57. dakikada Ballet'in pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Saric'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

68. dakikada sol kanatta son çizgiden Samet Karakoç'un kale önüne çevirdiği topa Van de Streek'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, açıyı kapatarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

84. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol'un kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda top kaleci Cuesta'da kaldı.

86. dakikada sağ kanattan gelişen atakta çaprazda topla buluşan Ben Ouanes'in geriye çıkardığı pasa Cem Üstündağ'ın yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

Mücadele, golsüz beraberlikle tamamlandı.

CENK VE İRFAN İLK KEZ FORMA GİYDİ

Kasımpaşa'da yeni transferler İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ilk kez Antalyaspor maçında forma giydi. Cenk Tosun müsabakanın 88. dakikasında Ben Ouanes'in yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can ise 62'nci dakikada oyundan alındı.