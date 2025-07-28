Emre Berat Fırat, İstanbul Gençlikspor’da

Efeler Ligi’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yollarını ayıran smaçör Emre Berat Fırat, İstanbul Gençlik Spor ile sözleşme imzaladı.

Kariyerine 2010 yılında Es Voleybol Spor Kulübü’nde başlayan Emre Berat Fırat takıma smaçör olarak katıldı. 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer olan Fırat, geride bıraktığımız sezonu Bursa Büyükşehir Belediyespor’da tamamladı. Emre Berat Fırat, kariyerine İstanbul Gençlik Spor’da devam edecek. Emre Berat, transferi hakkında ise, "Bursa’da çok güzel zamanlar geçirdim. Artık hedefim İstanbul Gençlik Spor ile başarı elde etmek" ifadelerini kullandı.