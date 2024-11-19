Emre Can, 2025 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı
Karadağ'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası sona erdi. Emre Can, 2025 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Kaynak: AA
Karadağ'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre, Petrovac kasabasındaki şampiyonada 43 ülkeden 404 sporcu mücadele etti.
Büyükusta (GM) Emre Can, şampiyonadaki performansıyla 2025 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Milli sporculardan Atilla Kuru ve Arda Çamlar uluslararası usta (IM), Rüzgar Odabaşı ise usta adayı (CM) ünvanı almaya hak kazandı.