Emre Mor, lösemi tedavisi gören çocuğa forma gönderdi

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde üç yıldır akut miyeloid lösemi (AML) tedavisi gören 11 yaşındaki Ahmet Mete Altınok'a, imzaladığı milli takım formasını gönderdi.

Forma, Başhekim Prof. Dr. Onur Birsen, PAÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özmert Muhammet Ali Özdemir, Asistan Dr. Osman Gazi Sağlam ve Dr. Selin Yakarışık tarafından hastanede Ahmet Mete Altınok'a teslim edildi.

Büyük mutluluk yaşayan Ahmet Mete Altınok, gazetecilere, "fanatik Fenerbahçeli" olduğunu belirtti. Takımda özellikle genç futbolcuları çok sevdiğini belirten Altınok, "Emre Mor'u da çok seviyorum. Onun izinden gitmek istiyorum. Onun gibi oynamak istiyorum. Ona çok çok teşekkür ederim." dedi.