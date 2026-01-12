Emre Mor'un yeni adresi belli oluyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor ile yolların ayrılması gündemde.

Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşünmediği ve oyuncu için farklı kulüplerle temasların başladığı öğrenildi. Daha önce Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile adı anılan Emre Mor’un bu kez Kayserispor’a önerildiği belirtildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Emre Mor, profesyonel kariyerinde bir ilki yaşayacak. 2006'da futbola başlayan deneyimli oyuncu, Türkiye kariyerinde ilk kez İstanbul dışındaki bir kulüpte forma giyecek.

Kariyerinde Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formalarını da terleten Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe’de resmi maçlarda süre alamadı. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 800 bin euro olarak gösteriliyor.