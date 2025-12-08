Emre Sakçı'dan ikinci gümüş: Yüzmede büyük başarı

Polonya’nın Lublin kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Türk yüzmesi açısından bir kez daha gurur verici bir başarıya sahne oldu.

Milli yüzücü Emre Sakçı, şampiyonada kazandığı ikinci gümüş madalyayla kürsüdeki yerini bir kez daha aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre 50 metre kurbağalama finalinde havuza çıkan Emre Sakçı, 25.85’lik derecesiyle ikinci sırayı alarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, bu sonuçla birlikte şampiyonadaki ikinci madalyasını da kazanmış oldu.

Sakçı, daha önce 100 metre kurbağalama finalinde 56.22’lik derecesiyle yine gümüş madalya elde etmişti.

Kısa kulvarın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Avrupa Şampiyonası’nda üst üste gelen bu iki madalya, Emre Sakçı’nın özellikle kurbağalama stilinde Avrupa’nın en istikrarlı ve güçlü isimlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yoğun rekabetin yaşandığı finallerde milli sporcu, güçlü rakiplerine karşı verdiği mücadeleyle de dikkat çekti.

SAKÇI'NIN KARİYERİ

1997 yılında İzmir’de dünyaya gelen Emre Sakçı, yüzmeye çok küçük yaşlarda başladı. Özellikle kurbağalama stilinde kısa sürede öne çıkan Sakçı, genç yaşta milli takıma yükselerek uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmeye başladı.

Kariyerinde Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kupaları ve üniversiteler arası yarışlar dahil olmak üzere birçok önemli organizasyonda yarışan milli yüzücü, bugüne kadar sayısız Türkiye rekoruna da imza attı.

Emre Sakçı’nın kariyerindeki en büyük kırılma noktalarından biri ise 2021 yılında geldi. Sakçı, 50 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında kırdığı dünya rekoruyla adını yüzme tarihine yazdırdı.

Bu derece, yalnızca Türkiye için değil, dünya yüzme camiası için de uzun süre konuşulan bir başarı oldu. O günden bu yana Avrupa ve dünya çapındaki organizasyonlarda istikrarını sürdüren Sakçı, özellikle kısa kulvarda madalya adayları arasında gösterilmeye devam ediyor.

YÜZMEDE BAŞARILAR GELİYOR

Lublin’de kazanılan iki gümüş madalya, yalnızca Emre Sakçı’nın bireysel kariyeri açısından değil, Türk yüzmesi adına da önemli bir başarı olarak öne çıkıyor.

Son yıllarda milli yüzücülerin uluslararası organizasyonlarda artan madalya sayısı, Türk yüzmesinin geldiği noktayı gözler önüne sererken, Sakçı gibi tecrübeli sporcular da genç sporcular için önemli bir rol model olmaya devam ediyor.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nı iki madalyayla tamamlayan Emre Sakçı’nın önümüzdeki dönemde dünya kupaları ve uzun kulvar hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Milli yüzücünün, özellikle 50 ve 100 metre kurbağalamada madalya mücadelesini yeni organizasyonlarda da sürdürmesi bekleniyor.