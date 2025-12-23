Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandığı "uyuşturucu soruşturması" kapsamında Emrullah Erdinç dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Erdinç'in, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Erdinç'in yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı aktarıldı.

Erdinç'in geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmiş ancak kendisi bunu yalanlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de aralarında olduğu bazı isimler uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Soruşturma genişlemiş ve dün de Hürriyet yazarı da olan sosyal medya ünlüsü Cihan Şensözlü, Kasım Garipoğlu'nun şoförüİsmail Ahmet Akçay'ın da aralarında olduğu kişiler tutuklanmıştı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe SK Başkanı iş insanı Sadettin Saran da ifade vermiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.