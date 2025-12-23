Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Emrullah Erdinç ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandığı "uyuşturucu soruşturması" kapsamında Emrullah Erdinç dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Erdinç'in yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Erdinç'in geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmiş ancak kendisi bunu yalanlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de aralarında olduğu bazı isimler uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Soruşturma genişlemiş ve dün de Hürriyet yazarı da olan sosyal medya ünlüsü Cihan Şensözlü, Kasım Garipoğlu'nun şoförüİsmail Ahmet Akçay'ın da aralarında olduğu kişiler tutuklanmıştı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe SK Başkanı iş insanı Sadettin Saran da ifade vermiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.