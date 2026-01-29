Emsal karar: TÜVTÜRK'te kredi kartı komisyonu yasal bulunmadı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde araç muayenesi sırasında TÜVTÜRK'e kredi kartı ile ödeme yapan yurttaştan komisyon bedeli alındı. Alınan fazla ücret için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunan yurttaş haklı bulundu ve mahkeme tahsil edilen 127,62 TL’nin tüketiciye iade edilmesine hükmetti.

YURTTAŞ KOMİSYON BEDELİNE İTİRAZ ETTİ

Ordu'da yaşayan Ş.A., TÜVTÜRK’e bağlı Fatsa Araç Muayene İstasyonu’nda aracını muayene ettirdi. Ş.A., araç muayene ücretini kredi kartı ile ödemesi sırasında “ödeme kuruluşu hizmet bedeli” adı altında 127,62 TL komisyon tahsil edildiğini belirterek Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu ve bedelin iadesini talep etti.

ŞİRKET: “KOMİSYON BİZİM TARAFIMIZDAN ALINMADI”

Şikayet edilen Anadolu Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş., savunmasında komisyonun şirket tarafından tahsil edilmediğini, uygulamanın hukuka aykırı olmadığını savunarak başvurunun reddini istedi.

HAKEM HEYETİ: KOMİSYON HUKUKA AYKIRI

Tüketici Hakem Heyeti, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine atıf yaptı. Kararda, üye iş yerlerinin kredi kartı ile ödeme nedeniyle tüketiciden komisyon veya benzeri bir ad altında ek ücret talep edemeyeceği vurgulandı.

Dosyada yer alan belgeler incelendiğinde, kredi kartı kullanımı gerekçesiyle 127,62 TL’nin tahsil edildiğinin açıkça görüldüğü belirtilerek, bu bedelin haksız kazanç niteliğinde olduğu ifade edildi.

127,62 TL’NİN İADESİNE HÜKMEDİLDİ

Tüketici Hakem Heyeti, başvurunun kabulüne karar vererek, tahsil edilen 127,62 TL’nin tüketiciye iade edilmesine hükmetti. Ayrıca kararın yerine getirilmemesi halinde, bedelin İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilebileceği kaydedildi. Karar, Anadolu Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. Ordu Fatsa Şubesi’ne resmî olarak tebliğ edildi.

TEBLİGAT ÜCRETİ DE ŞİRKETE YÜKLENDİ

Kararla birlikte, şikayet edilen şirketin 100 TL tebligat ücretini kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde Fatsa Vergi Dairesi’ne ödemesine ve ödeme makbuzunu Tüketici Hakem Heyeti’ne sunmasına da karar verildi.

EMSAL KARAR NİTELİĞİ TAŞIYOR

Karar, araç muayenesinde kredi kartı ile ödeme yapan ve benzer şekilde komisyon alınan vatandaşlar açısından emsal teşkil etmesi ve sürecin tüketici hakları açısından önemli bir kazanım olması açısından önem taşıyor.