Emtia piyasası geçen hafta karışık seyretti

Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi.

ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentiler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam etti.

Fed'in faiz artırımlarında sona geldiğine yönelik beklentiler emtia piyasası için destekleyici olurken, küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam etmesi emtia piyasasında satış baskısına neden oldu.

Çin ekonomisine ilişkin devam eden endişeler de emtia piyasasını olumsuz etkiledi.