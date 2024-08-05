Emtia piyasasında geçen hafta düşüş eğilimi görüldü

Emtia piyasasında, ABD'de açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırması ve Çin kaynaklı talep endişeleriyle geçen hafta düşüş eğilimi görüldü.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.

Emtia piyasasında, ABD'de açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırması ve Çin kaynaklı talep endişeleriyle geçen hafta düşüş eğilimi görüldü.

ABD'de açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam 114 binle beklentilerin oldukça altında artarken, haziran ayındaki 206 binlik tarım dışı istihdam verisi de 179 bine revize edildi.

Ülkede saatlik kazançlar yüzde 0,2 ile öngörülerin altında yükselirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'le Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 2,3, gümüş yüzde 2,2, platin yüzde 2,1 değer kazanırken, paladyum yüzde 1 değer kaybetti.

Analistler, faiz indirimlerinin yaklaşması ve tahvil faizlerindeki gerilemenin altın başta olmak üzere kıymetli madenlerin fiyat artışlarını desteklediğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceği sinyali verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğini ifade etti.

Fed'in para politikası kararı ve Powell'ın yönlendirmeleriyle tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,79'a kadar gerileyerek 27 Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Resesyon endişeleri ve jeopolitik riskler de güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı. Öte yandan tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 0,5, nikelde yüzde 3,1 artarken, kurşunda yüzde 2,2, çinkoda yüzde 0,6 ve alüminyumda yüzde 1,1 azaldı.

BRENT PETROLDE KAYIPLAR YÜZDE 3 OLDU

Enerji grubuna bakıldığında Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 1,4 azalış kaydetti.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep endişeleri ve diğer para birimleri karşısında güç kazanan dolar fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ederek piyasa oyuncularının talep endişelerini destekledi.

Çin'de açıklanan ekonomik verilere göre, ülkede 2. çeyrek GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak beklentilerin altında kaldı. Ülkede perakende satışları ise yüzde 2 artarak Aralık 2022'den beri en yavaş artışını kaydetti.

Chicago Ticaret Borsasında kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 3,2 artarken, mısırda yüzde 1,5, soya fasulyesinde ve pirinçte yüzde 1,9 azaldı.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 0,5, kahvede yüzde 0,1 artarken, şekerde yüzde 1,4 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 5,7 düşüşle tamamladı.

Küresel ekonomiye yönelik görünüm nedeniyle artan talep endişeleri nedeniyle tarım grubunda da karışık bir seyir izlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş de mısır fiyatlarının azalmasına neden oldu.