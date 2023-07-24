Emtia piyasasındaki yükseliş eğilimi devam ediyor

Emtia piyasası, yükseliş eğilimini geçen hafta da sürdürdü.

Pozitif seyrin geçen hafta devam ettiği emtia piyasasında yukarı yönlü bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklere karşın bu ayki para politikası toplantısının ardından faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörülerin masada olmasının yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı jeopolitik riskler, hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşmasıyla artan endişelerden dolayı emtia piyasasındaki yükseliş eğilimi devam etti.