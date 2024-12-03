Emziren anne “cinsel içerik”miş!

BirGün’ün gündeme getirdiği Nâzım Hikmet tarafından kaleme alınan Kuvâyi Milliye Destanı isimli eserin kütüphanelerde yasaklanması kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, artan tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bakanlık, engellemenin Nâzım Hikmet’in kitabına değil, Nuri Kurtcebe’ye ait çizgi romana yönelik olduğunu savundu. Bakanlığın açıklaması, kütüphane yöneticilerine gönderilen e-posta ile çelişti. Bakanlık yasak gerekçesini ise ‘cinsel içerik’ bahanesiyle açıkladı.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına tepki gösteren CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bakanlığın açıklaması ile e-postanın çeliştiğini vurguladı. Eserin, bakanlığın açıklamasında iddia edildiği gibi, “Çocukların erişim sağlamayacağı şekilde” kütüphanelerde yer almadığını kaydeden İlgezdi, “Şu an kitap, tüm kütüphanelerde yasaktır” dedi.

ÇOCUĞUNU EMZİREN KADIN

Bakanlığın, “cinsel içerik” olarak tanımladığı içeriğin, “Çocuğunu emziren kadın” çizimi olduğunun altını çizen İlgezdi, sözlerini şöyle sürdü:

“Diğer taraftan bakanlığa bu kitabın çocuk kitabı değil, yetişkin kitabı olduğunu da hatırlamak istiyorum. Kitap okumadıkları için her karikatür kitabını çocuk kitabı sanan bakanlık bürokratları az kitap karıştırmalı. Çocuğunu emziren kadın mı bakanlığa göre cinsel içerikli tasvir? Yani Bakanlığa göre, ‘Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.”