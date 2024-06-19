En az 550 hacı adayı, aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti

Hac ibadeti için Suudi Arabistan'a giden en az 550 hacı adayı, aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti.

Hac ibadeti için Suudi Arabistan'a giden hacı adaylarından en az 550'sinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Diplomatlar, salı günü Fransız haber ajansı Agence France Presse'e (AFP) en az 550 kişinin hac sırasında hayatını kaybettiğini söyledi. AFP'nin iki Arap diplomata dayandırdığı haberine göre ölenlerin 333'ü Mısırlı ve bunların çoğu sıcağa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

SICAKLIK 52 DERECE

Suudi devlet televizyonu pazartesi günü Mekke'deki Ulu Cami'nin gölgesinde sıcaklığın 51.8 dereceye kadar yükseldiğini söyledi.

Tunus haber ajansı Tunis Afrique Presse ise dün yaptığı açıklamada, otuz beş Tunus vatandaşının hac sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diğer aileler, Suudi hastanelerinde kayıp yakınlarını aramaya devam ederken aile üyeleri sosyal medyada bu ölümlerin çoğunun aşırı sıcaklardan kaynaklandığını söyledi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Suudi yetkililer hacı adaylarını susuz kalmamaları ve en sıcak saatler olan 11.00-15.00 arasında dışarıda bulunmamaları konusunda uyarırken hacı adayları güneşten korunmak için şemsiye kullandı.



Suudi İstatistik Genel Müdürlüğü'ne göre bu yıl 1.8 milyondan fazla hacı adayının katılması bekleniyor.