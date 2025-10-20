Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

En az gol yiyen" Göztepe, "namağlup" ünvanını kaybetti

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yenilgisini Corendon Alanyaspor karşısında yaşayan Göztepe, 9 haftada kalesinde 3 gol görerek "en az gol yiyen takım" konumunda bulunuyor

Ajans Haberleri
  • 20.10.2025 13:06
  • Giriş: 20.10.2025 13:06
  • Güncelleme: 20.10.2025 13:06
Kaynak: AA
En az gol yiyen" Göztepe, "namağlup" ünvanını kaybetti

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftasını namağlup tamamlayan Göztepe, bu ünvanı 1-0 yenildiği Corendon Alanyaspor maçında kaybetti.

Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, sahasında ve deplasmanda aldıkları puanlarla üst sıralarda kendine yer buldu.

Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenen Göztepe, ikinci haftada konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Ardından İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Göztepe, evinde TÜMOSAN Konyaspor ve deplasmanda Zecorner Kayserispor ile 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

İzmir ekibi, altıncı haftada sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Daha sonra deplasmanda ikas Eyüpspor ile de golsüz berabere kalan Göztepe, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Göztepe, 4 galibiyet 4 de beraberlik elde ettiği 8 haftada mağlubiyet yaşamadı. Deplasmanda dün Corendon Alanyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak bu sezonki ilk kaybını yaşadı.

En son geçen sezon 37. haftada Galatasaray'a 2-0 kaybeden Göztepe, son maçta ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ligi tamamlamıştı.

Bu sezonun ilk 9 maçında 1 mağlubiyet yaşayan İzmir temsilcisi, 16 puanla 5. sırada yer alıyor.

- Süper Lig'in en az gol yiyen takımı

Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde "en az gol yiyen takım" ünvanını sürdürüyor.

Süper Lig'de bu sezon sadece TÜMOSAN Konyaspor, Zecorner Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'dan birer gol yiyen İzmir ekibi, 9 haftada kalesinde toplam 3 gol gördü.

İyi bir savunma sistemi oluşturan takımda özellikle Brezilyalı oyuncular Heliton, Godoi ile Kamerunlu Bokele ve kaleci Lis'in performansı öne çıktı.

İzmir temsilcisi kalesinde gördüğü 3 gole karşılık rakip kalelere 11 gol atma başarısı gösterdi.

Göztepe'nin ardından kalesinde 4 gol gören lider Galatasaray ise en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe 6 golle en az gol yiyen 3. takım olarak sıralamada yer aldı.

BirGün'e Abone Ol