"En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması" açıklandı: Her 5 tanesinden 1’i Türkiye’de!

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin listesine göre, ilk 250 içerisinde yer alan müteahhitlik firması listesinde 43 Türk firması yer aldı.

Türkiye, Çin'in ardından listede en fazla firma bulunduran ülke oldu.

Ticaret Bakanlığı, inşaat sektörü dergisi ENR, "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"ni yayımladı.

Listede, firma sayısı itibarıyla birinci sırada 81 firmayla Çin yer alırken Türkiye 43 firmayla 2. oldu. 43 Türk müteahhitlik firmasının uluslararası gelirleri, 2023'te 18,5 milyar doları buldu.

Türk müteahhitlik firmalarının gelirlerinin, listedeki firmaların toplam gelirleri içindeki payının da yüzde 3,7 olduğu belirlendi. Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamadaysa Türk müteahhitlik sektörü dünyada İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8. sırada yer aldı. Gelirlere göre Çin'in 122,9 milyar dolarla birinci sırada olduğu görüldü.

Müteahhitlik firmalarının 2023 yılı uluslararası proje gelirlerine göre hazırlanan 2024 yılı listesinde ilk 100'e 6 Türk firması girerken 1 Türk firması da ilk 50'de yer aldı.

MÜŞAVİRLİK SIRALAMASINDA TÜRKİYE 7'NCİ

Öte yandan, derginin "ENR 2024- En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi" de yayımlandı. Listede, 8 Türk firması bulunurken firma sayısına göre sıralamada Türkiye 7. oldu.

ENR 2024 Raporu'nda, sektörün gelecek dönemdeki en önemli fırsatlarının makro ölçekli projeler ve yatırım planları olduğuna dikkati çekildi. Bu açıdan Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi makro ölçekli planların küresel inşaat sektörüne ivme kazandıracağı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde de birçok hedef ülkeye heyet ziyaretleri gerçekleştirerek hem müteahhitlik firmalarımızın hem de teknik müşavirlik firmalarımızın uluslararası alanda pazar payının gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.