En büyük istihdam alanı daralıyor: Tekstil çöküyor

Emek Servisi

Türkiye’nin en büyük istihdam alanlarından biri olan tekstil sektörü alarm veriyor. Yüzlerce şirketin konkordato ilan ettiği, on binlerce işçinin işini kaybettiği sektörde kriz her geçen gün derinleşiyor. 2022-2024 arasında 145 bin işçi işinden olurken, 2025 yılı için beklenen ihracat kaybı 1 milyar doları bulabilir. Hazır giyim ve tekstil sanayisinin çökmesiyle birlikte, 30 bine yakın kişinin daha işsiz kalacağı öngörülüyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında sadece son yedi yılda 298 tekstil ve 81 giyim şirketinin konkordato ilan ettiğini belirtti.

TÜM EKONOMİ İÇİN TEHDİT

Sektörün istihdam ve üretim kapasitesine dikkat çeken Gürer, "Tekstil ve hazır giyim sektörü; 950 bin kişiye istihdam sağlıyor, 50 milyar dolar üretim yapıyor ve 40 milyar doların üzerinde yatırıma sahip. Bu kadar büyük bir sektörde yaşanan sorunların derinleşmesi sadece tekstil sektörü için değil, tüm ekonomi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır " diye konuştu.

KAYIP 3,3 MİLYAR DOLAR

Gürer, tekstil sektöründeki sorunların yalnızca iç piyasada değil, aynı zamanda ihracat üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. 2022- 2024 yılları arasında 145 bin işçinin işinden olduğunu ve 3,3 milyar dolarlık ihracat kaybı yaşandığını belirten Gürer, şu şekilde konuştu:

"Hazır giyim sektörü verileri 2022-2024 yılları arasında bir geriye gidişi gösteriyor. 145 bin işçi işinden olmuş ve 3,3 milyar dolarlık ihracat kaybı yaşanmıştır."

Hazır giyim ve tekstil sanayisinin yaklaşık 950 bin kişiye istihdam sağladığını hatırlatan Gürer, şunları kaydetti:

"Sektör, 100 birim ciro için 25 birim sermaye kullanmak zorunda kalıyor ve bunun yüzde 70'i yabancı kaynaklardan, yüzde 30'u ise öz kaynaklardan sağlanıyor. Bu da demek oluyor ki, şirketlerin öz kaynakları hızla tükeniyor ve iflas ya da konkordato ilanı kaçınılmaz hale geliyor. Şanslı olanlar ise fabrikalarını kapatmak zorunda kalacaklar. 2025 yılı için öngörülen kayıp 1 milyar doları bulacaktır.

Bu kayıp, yaklaşık 30 bin kişinin işsiz kalmasına yol açacaktır. Ülkemiz için önemli bir sektör olan tekstil sektörü, böyle bir krizi daha fazla sürdüremez. İktidarın sektördeki sorunları izlemek yerine çözüm üretmesi gerekmektedir. Sektör temsilcilerinin açıklamalarına, konkordato ilan eden firmalara, kapanan işletmelere, işsiz kalanların çalıştığı alanlara ve yurt dışında iş kurmaya yönelen yatırımcılara bakıldığında; hazır giyim ve tekstil sektöründe yaşanan sorunların sadece bir yüzü görülmektedir.