En büyük kâbusu seçim sandığı

Milyonlar artan yoksulluk ve geçim sıkıntısı nedeniyle en temel ihtiyaç maddelerini bile karşılayamaz hale geldi. Ekonomik krizin gün geçtikçe ağırlaşan faturası kemer sıkma politikaları ve ağır verilerle yoksulun sırtına yüklendi.

Ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan üreticiler, fabrika önlerinde hakları için mücadele eden işçiler, ataması yapılmayan öğretmenlerden geçinemiyoruz diyerek alanları dolduran on binlerin talebi sandığın hemen kurulması. Muhalefet partileri de “geçim yoksa seçim var” diyerek pek çok kez erken seçim çağrısı yaptı. Ülkeyi yangın yerine çeviren iktidar ise erken seçimden ısrarla kaçıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre her AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görev onayı ve AKP’nin oy oranı her geçen gün erirken Cumhur İttifakı birleşenleri krizlere rağmen sandıktan kaçıyor. Son olarak ekonomi ve siyasete ilişkin mesajlar veren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha erken seçime kapılarını kapattı. Erdoğan, "Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl vardır. Hedeflerimize ancak bu 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada, ekonomi ve iç politikaya yönelik mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldiğini savunarak yeni reform paketlerini devreye alacaklarını söyledi.

12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (OVP) ve uluslararası doğrudan yatırım stratejisi gibi belgelerle ekonomideki yol haritasını belirlediklerini söyleyen Erdoğan, "OVP'nin temel hedeflerinden biri yıllık yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyümedir. Dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, enerji verimliliği konularına ağırlık veriyor, yatırımları hızlandırmayı planlıyoruz" dedi.

ERDOĞAN’DAN 3,5 YIL VURGUSU

Erken seçim tartışmalarına değinen Erdoğan, erken seçim tartışmalarının muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdelemek amacıyla gündeme getirildiğini iddia etti. Erdoğan, "Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl vardır. Hedeflerimize ancak bu 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan iktidar ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli derken seçim çağrılarına sert tepki gösterdi. Bu talebi "akıl tutulması" olarak nitelendiren Bahçeli, erken seçim söyleminin gerçeklikten uzak olduğunu savunarak, "Erken seçim telaffuz edilmesi akıl tutulmasıdır," dedi.