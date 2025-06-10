‘En çalışkanımızı yitirdik’

Haber Merkezi

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 48 yaşındaki CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 4 günlük yaşam savaşının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeyrek'in ölüm haberini duyuran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kaydetti.

CHP lideri Özgür Özel, Ferdi Zeyrek için taziye mesajında bulundu. Özel şu ifadeleri kullandı: “Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun.”

Yaşanan olayın ardından Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek bir açıklama yaptı ve ihmal ihtimaline dikkat çekti. Nehir Zeyrek’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babası Ferdi Zeyrek’in motorun çalışmamasının ardından kazan dairesine indiğini ve kendisine burada bacağından elektrik çarptığını söyledi.

İhmalin üzerinde duran Nehir Zeyrek, kaçak akım rolesinin olmadığını, ayrıca şartelin atmaması için voltajında da bilerek artırıldığının konuşulduğunu söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Tunç, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetinin inceleme yaptığını ifade eden Tunç, “Havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir” dedi. Önümüzdeki hafta içinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulması beklenen bilirkişi raporunda, yer alacak teknik bulgular ve tespitlerin, soruşturmanın seyrini belirleyeceği ifade edilmişti.

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74 YIL SONRA MANİSA’YI CHP’YE KAZANDIRMIŞTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek 74 yıl sonra Manisa’yı CHP’ye kazandırdı. Zeyrek’in görevinin birinci yılındaki konuşması da gündem olmuştu. Zeyrek “2024’te 985 milyon lira bütçe fazlası verdik. Sadece akaryakıtta 1,5 milyon ton tasarruf sağladık” demişti. Manisa’da bütçenin ilk kez fazla verdiğini belirten belediye başkanı şunları söylemişti:

• 2024’te 985 Milyon lira bütçe fazlası verdik. Sadece akaryakıt giderlerinde 1,5 milyon Litre tasarruf sağladık.

• Bu başarı tesadüf değil, israfa son veren, hesabını bilen, şeffaf ve liyakata dayalı bir yönetimin eseridir.

• Biz tasarrufla hizmetin bir arada olabileceğini kanıtlıyoruz. Çünkü artık bu şehirde yönetim anlayışı değişti.