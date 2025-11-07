En çok altın kazandırdı, borsa yolda bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları raporunu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre Ekim ayında en yüksek reel getiri oranı külçe altında oldu.

Raporda en yüksek artışın "yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %13,63; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %12,61 oranlarıyla" külçe altında gerçekleştiği ifade edildi.

EKİM'DE DOLAR VE EURO KAYBETTİRDİ

Raporda yer alan verilere göre ekim ayının en çok reel getiri kazandıran yatırım aracı altın olurken, altını, mevduat fazileri ve Devlet İçi Borçlanma Senetleri takip etti. Dolar ve euro ise ekim ayında kaybettiren yatırım araçları oldu.

Raporda "Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) %1,50 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,79 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,41, Euro %1,23 ve BİST 100 endeksi %3,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %0,59 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %0,12, Amerikan Doları %1,31, Euro %2,12 ve BİST 100 endeksi %4,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi." ifadelerine yer verildi.

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRMEDE DURUM DEĞİŞMEDİ

Raporda üç aylık değerlendirme verileri de yer aldı. Üç aylık değerlendirmede "Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,56 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu" bilgisi paylaşıldı.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE DE ALTIN ÖNDE

Raporda son olarak yıllık değerlendirme oranlarına ilişkin veriler yer aldı. Buna göre külçe altın yıllık bazda da en ön sırada yer alırken BIST 100 endeksi %9,85 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %47,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,94 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %11,60, DİBS %4,63, Euro %2,56 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %3,82 ve BIST 100 endeksi %5,69 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %6,67 ve DİBS %0,01 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,97, Amerikan Doları %8,07 ve BIST 100 endeksi %9,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi."