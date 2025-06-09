En çok değer kaybeden 2’nci para birimi TL

EKONOMİ SERVİSİ

Türk Lirası (TL), 2025’in ilk beş ayında dolar karşısında yüzde 10,9 oranında değer kaybederek gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü ikinci performansı gösterdi.

Listenin başında ise Arjantin Pesosu yer aldı. Arjantin pesosu yüzde 15,33 oranında değer yitirirken, Türk Lirası’nın dahil olduğu aynı kategoride Rus Rublesi yüzde 31,71’lik artışla en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Dolar Endeksi yılbaşında 109,209 seviyesindeyken, mayıs sonunda 99,259’a kadar geriledi. Yılın ilk günü 35,3585 TL seviyesinden işlem gören dolar, 30 Mayıs itibarıyla 39,2098 TL’ye çıktı.

Böylece Türkiye, kendi kategorisindeki ülkeler arasında para birimi en çok değer kaybeden ikinci ülke konumuna geldi.