En çok değiştirilen soy isimler belli oldu

e-Devlet üzerinden sunulan isim ve soy isim değişikliği hizmetine başvurular rekor düzeye ulaştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, soyadı değişikliği başvurularında son dönemde kayda değer bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Toplumda argo çağrışımlar yapan veya günlük yaşamda sosyal baskı unsuru haline gelen soyisimler, en çok değişiklik yapılanlar listesinin merkezinde yer aldı. Nüfus müdürlüğü kayıtlarına göre en çok değiştirilen soyisimler sırasıyla şu şekilde sıralandı: