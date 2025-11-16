En çok engelli hakları için başvuru yapıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) en çok başvuru "engellilik" temelinde ayrımcılık nedeniyle yapıldı.

TİHEK raporuna göre Kuruma 2021’den 5 Kasım 2025’e kadar yapılan başvuru sayısı 11 bin 280 oldu. Bu başvuruların 2 bin 697’si ayrımcılık iddiasına ilişkin. 2021-2025 yıllarında ise en çok "engellilik" temelinde ayrımcılık nedeniyle başvuru yapıldı.

Raporda, başvuruların bazı başlıkları ise şöyle sıralandı:

• Engelli öğrencilere yönelik olarak oluşturulması gereken Bireysel Eğitim Planlarının (BEP) oluşturulmaması ya da gereği gibi uygulanmaması. Özel eğitim sınıfı açılmaması, okul ortamında etkinliklere dahil edilmemesi. Okullarda erişilebilirliğe ilişkin taleplerin yerine getirilmemesi.

• Birden fazla yetersizliği olan ya da orta/ağır derecede engeli bulunan çocukların özel kreş ve gündüz bakım evlerine kabul edilmemesi.

• Kolaylaştırıcı kişi/gölge öğretmen imkanının farklı gereksinimlere sahip öğrencilere eşit şekilde sağlanmaması.

• Özel okullarda gereksinim sahibi öğrencilerin, özel eğitim hizmetlerinden yararlanmasına yönelik bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmaması.

• Engelliler için işyerlerinde fiziksel ve dijital erişilebilirliğin sağlanmaması.

***

TİHEK’e en çok başvuru yapılan başlıklar şöyle sıralandı:

• Engellilik: 594

• Cinsiyet: 306

• Sağlık durumu: 176

• Felsefi ve siyasi görüş: 142

• Yaş: 140

Medeni hal: 115