En çok hastalar mağdur olacak

Haber Merkezi

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı'nın yeni hazırladığı Aile Hekimliği Yönetmeliği taslağının yürürlüğe girmesi durumunda en büyük zararı yurttaşların göreceğini söyledi.

Kandemir, "Bakanlığın hazırladığı yönetmelik taslağı, aile sağlığı merkezlerinin kapanmasına, aile hekimleri, ebeler ve hemşirelerin istifasına ve vatandaşın en temel sağlık hizmetinden mahrum kalmasına zemin hazırlıyor" dedi.

Dr. Ahmet Kandemir

Kandemir, şunları söyledi.

"Sağlık sistemimizde hâlihazırda çözülmesi gereken pek çok sorun, özellikle de sağlıkta şiddet varken, yeni sorunlar yaratmanın mantıklı bir açıklaması olamaz. Gerçekten sürdürülebilir bir sistem istiyorsak, masa başında yönetmelik hazırlamak yerine sahada çalışan hekimler, sendikalar, ebe ve hemşire temsilcileri ile bir araya gelip ayakları yere basan bir sistem oluşturmalıyız. Aksi takdirde, aile hekimliği cazibesini yitirecek ve sistemin çıkmaza girmesine neden olacak. Masa başında hazırlanan taslak yönetmeliğin mantıklı ve tutarlı hiçbir yanı yok. Kesilecek muayeneye götürmezseniz ceza alırsınız, çocuğunuzu aşıya götürmezseniz de aile hekimlerine ceza kesilecek. Öğrenci devamsızlık yaptı diye öğretmenin, dava yok diye hâkimin, cemaat az geldi diye imamın maaşı kesilmez. Aynı şekilde hasta az geldi diye aile hekiminin maaşı neden kesilsin? Bu kabul edilemez."

19 EKİM’DEKİ MİTİNGE ÇAĞRI

Kandemir, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin aile sağlığı merkezlerinin kapanmasına ve sağlık çalışanlarının istifasına yol açacağını belirterek, yönetmelikle birlikte aile hekimlerinin, reçete ettikleri ilaçlar ve tedavi uygulamaları nedeniyle cezalandırılabileceğine dikkati çekti. Kandemir, "Mide ilaçları, antibiyotikler ve ağrı kesiciler yazan aile hekimleri, kotayı aştıkları gerekçesiyle cezalandırılacak. Vatandaşlar ilaca ulaşmakta zorluk çekecek, aile hekimleri ise haksız gelir kaybına uğrayacak. Yalnızca birkaç basit ceza ile aile hekimlerinin sözleşmeleri iptal edilebilecek. Bu durum hem sağlık çalışanları için büyük bir risk hem de vatandaşlar için sağlık hizmetlerine ulaşmayı zorlaştıracak" dedi.

Kandemir, tüm sağlık çalışanlarını ve yurttaşları 19 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan büyük mitinge davet etti.