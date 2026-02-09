En çok iş aranan meslekler açıklandı

Ocak ayında İŞKUR’un verilerine göre en fazla açık iş imalat sanayii alanında iken, işe yerleştirmede en yoğun talep, güvenlik ve perakende alanlarından geldi.

İŞKUR Ocak 2026 İstatistik Bülteni’ne göre kurum aracılığıyla 76 bin 893’ü (yüzde 64,8) erkek, 41 bin 840’ı (yüzde 35,2) kadın, 33 bin 351 genç, 3 bin 417 engelli ve 22 bin 945 yükseköğrenim mezunu olmak üzere toplam 118 bin 733 işe yerleşme gerçekleşti.

Ocak ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 170 bin 617 oldu. Açık işlerin yüzde 99,7’si özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.

2,4 MİLYON KİŞİ KAYITLI

İŞKUR’a Kayıtlı İş Arayan 2 milyon 427 bin 507 kişi. Ocak ayında İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 427 bin 507 kişi oldu. İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yüzde 50,4’ü erkek, yüzde 49,6’sı kadın, yüzde 20’si 15-24 yaş grubunda.

Ocak 2026 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Güvenlik Görevlisi, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde yaşandı.

En çok iş aranan meslekler şöyle oldu: