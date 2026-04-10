En çok satılan telefonlar belli oldu

2025'in son çeyreğinde dünyanın en çok satan telefonu belli oldu.

Counterpoint Research verilerine göre Apple’ın iPhone 17 Pro Max modeli, 2025’in dördüncü çeyreğinde dünya genelinde en çok satan akıllı telefon oldu.

Onu sırasıyla şu modeller takip etti: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 16.

Samsung, küresel akıllı telefon pazarında önemli bir başarı elde etti. En çok satan Android akıllı telefonlar ise şöyle sıralandı

Galaxy A56, 2025’in dördüncü çeyreğinde dünyanın en çok satan Android akıllı telefonu olarak öne çıktı.

Amiral gemisi Galaxy S25 dahil olmak üzere dört Samsung Galaxy cihazı, çeyrek boyunca dünyanın en çok satan ilk on akıllı telefonu arasında yer aldı.