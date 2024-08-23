En değerli eser barış

Semiha Durak / Bogota

Amerika kıtasının ilk kütüphanelerinden biri olarak 1777’de kurulan bu binanın, kahve tüccarlarından alınan vergilerle finanse edildiğini; şu anki modern kütüphanenin ise Kolombiya’nın tüm yazılı mirasını 200 yıl boyunca koruma şiarıyla 1933’te açıldığını öğreniyorum.

Bogota’nın gergin tarihi dokusu içinde, renkli ve gürültülü sokakları arasında kaybolmuşken, kendimi sessiz bir mabedi andıran bu binada, Kolombiya Ulusal Kütüphanesi'nde bulmamın iki nedeni var. Beni buraya çağıran, bu ülkenin kederle yoğrulmuş tarihine istemeden tanık olmuş iki eser. İlki, 2016 yılında imzalanan ve Kolombiya’nın kaderini değiştiren barış anlaşmasının orijinal metni. İkincisi ise, Gabriel García Márquez’in, Kolombiya’nın ruhunu her sayfaya ince bir nakış gibi işlediği ‘Yüzyıllık Yalnızlık’romanına hayat veren o büyülü alet: Márquez’in daktilosu. Bu iki tarihi eseri yakından görmek, Márquez’in büyülü gerçekliğinin içinden geçip tarihin ve hayal gücünün sonsuzluğuna dalmak gibi bir şey.

Kütüphanenin güler yüzlü müdürü Adriana Martínez ile duvarları tamamı erkeklerden oluşan eski yöneticilerin portreleriyle donatılmış odasında buluştuğumuz söyleşimize, kütüphanenin tarihini ve toplumsal hafızayı korumadaki yerini konuşarak başlıyoruz.

Amerika kıtasının ilk kütüphanelerinden biri olarak 1777’de kurulan bu binanın, kahve tüccarlarından alınan vergilerle finanse edildiğini; şu anki modern kütüphanenin ise, Kolombiya'nın tüm yazılı mirasını 200 yıl boyunca koruma şiarıyla 1933'te açıldığını öğreniyorum. Ancak aradan geçen 85 yılın sonunda, binanın kapasitesinin dolduğunu ve şehir dışında ek depolama alanları oluşturmak zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Kolombiya Ulusal Kütüphane Müdürü Martinez (sağda) BirGün’e konuştu.

(Fotoğraf: BirGün)

Çok geniş bir koleksiyonunuz olduğunu okumuştum.

Evet, fanzinler ve çizgi romanlar da dahil olmak üzere geniş bir koleksiyonumuz var. Bildiğiniz gibi, Kolombiya'da ilk kez sol bir hükümet iş başında ve bu, ülkedeki kültürel çalışmalarda büyük bir değişim yaratıyor. Ulusal kütüphane de bu değişimin kalbinde yer alıyor; burası, ülkenin tüm yazılı hafızasını barındıran, bibliyografik mirasını koruyan en önemli yer.

Bibliyografik hafıza ve bibliyografik miras kavramlarını ve bu kavramları kütüphaneye nasıl uyguladığınızı konuşabilir miyiz?

Öncelikle hafızayı bir emanet gibi koruyan yasadan bahsetmek istiyorum. Bu yasa, Kolombiya’da yayınlanan her eserden en az bir kopyanın burada saklanmasını zorunlu kılıyor. Örneğin Pasifik’teki Chocó bölgesindeyseniz, oradaki kütüphaneye bir kopya, bir kopya da ulusal kütüphaneye teslim etmelisiniz. Ülke genelindeki kütüphanelerle birlikte, miras ve hafıza kavramlarını korumak için çalışıyoruz. Yakın zaman önce bu yasaya dijital kopyalar da dahil edildi ki bu da depolama ve koruma açısından yeni zorluklar getiriyor. Dijital kopyalar, özellikle yayıncılar için büyük bir mesele çünkü bizimki gibi bir ülkede güven inşa etmek zaman alıyor. Yayıncıların kütüphaneye güven duyması gerekiyor; bu yüzden yasa dışı kopyalar üretilmeyeceğine dair telif hakkı gibi konularda çalışıyoruz. Birbirimize güvenmeyi öğreniyoruz. Her yıl bu konuda ilerleme kaydediyoruz; daha fazla dijital kopya topluyoruz ama bu kültürel değişiklikle birlikte, bu içerikleri güvenle ve uzun süre koruma sorumluluğumuzun farkındayız.

Bu çabaların yanı sıra, kütüphane koleksiyonundaki kültürel mirasın temsilini genişletmeye odaklanıyoruz. Tarihsel olarak koleksiyonların büyük kısmı erkekler tarafından oluşturulmuş ve bu, kütüphanede temsil edilen figürlerin çoğunlukla erkek olmasında da kendini gösteriyor. Ancak son 20 yılda kadınlar da burada önemli roller üstlendi ve koleksiyonlarımızı çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Örneğin şu anda Kolombiyalı kadın yazarların eserlerinden oluşan bir koleksiyon oluşturuyoruz. Bu süreç, bu yazarları tespit etmek, katkılarını anlamak ve eserlerini doğru bir şekilde kataloglamak anlamına geliyor.

Ayrıca yerli topluluklarla iş birliği yaparak, kültürel üretimlerini kataloglayıp koruma çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Geçmişte, bir eserin yerli bir yazar tarafından yazılıp yazılmadığını belirlemek zordu, bu da halkımıza bu bilgiyi sunmamızı engelliyordu. Bu eksikliği gidermek, bu toplulukların kimlik ve miraslarını korumak için kritik öneme sahip.

Bunların yanı sıra, tarihsel olarak yeterince temsil edilmemiş bir alan olan queer koleksiyonu da oluşturma sürecindeyiz. Bu proje, LGBTQ+ topluluğuyla iş birliği yaparak daha önce sınıflandırılamaz olarak değerlendirilen eserleri tespit edip sınıflandırmayı içeriyor. Amacımız, sadece bu koleksiyonları oluşturmak değil, aynı zamanda araştırmacıları ve uzmanları bu koleksiyonları incelemeye, üzerine metinler üretmeye ve sergiler ve atölye çalışmaları düzenleyerek halkı bu materyallerle buluşturmak.

Koleksiyonunuzda yer alan Barış Anlaşması, hem tarihsel hem de güncel açıdan büyük bir öneme sahip. Bu hassas meseleyi nasıl ele alıyorsunuz? Kütüphanelerin barışı sağlamadaki rolü nedir?

Kütüphanemizin en değerli eserlerinden biri, 2016 yılında FARC ile imzalanan barış anlaşmasının orijinal imzalı kopyası. Bu belge, Kolombiya’nın yakın tarihinde çok önemli bir yere sahip. Barış sürecinin ilk aşamasında, tüm ülkeyi kapsayan bir referandum yapmıştık. Fakat Kolombiya halkının çoğunluğu ‘hayır’ oyunu kullandı ve anlaşma reddedildi. Ancak daha sonra ikinci bir barış anlaşması imzalandı. Şimdi, her iki anlaşmanın da orijinal kopyaları kütüphanemizde bulunuyor.

Şu anda, Kolombiya tarihindeki tüm barış çabalarını ele alan dijital bir proje üzerinde çalışıyoruz ve bu proje, Başkan Santos'un hükümeti döneminde nihai anlaşmanın imzalanmasından önceki pek çok uzlaşma girişimini gözler önüne serecek.

Kütüphanede yaptığımız her şeyin burada koruduğumuz içeriklerle bağlantılı olması gerektiğine inanıyoruz. Örneğin, buraya gelen ziyaretçilerin en çok aradığı şeylerden biri basın arşivimizdir ve bu, Kolombiya tarihinin birçok yönünü yeniden inşa etmemize olanak tanıyor. Bu arşiv, özellikle barış anlaşmalarının tarihsel denemelerine odaklanmış durumda.

Kolombiya devletiyle FARC arasında 2016’da barış anlaşması imzalanmıştı.

(Fotoğraf: AA)

Sanırım, bir de sergi düzenlemiştiniz, değil mi?

Evet, anlaşmanın 6. yıldönümünde, imzalı ve imzasız her iki versiyonunu da bir araya getirerek küçük bir sergi düzenledik. Petro’nun başkanlığının ilk yılıydı. O da bizzat katılarak anlaşmayı bütünüyle uygulama sözü verdi. Bu etkinlik, bu belgelerin sıradan bir nesne olmadığını, çok daha derin bir anlam taşıdığını gösteren güzel bir andı. Halkın tepkisi son derece duygusaldı; insanlar gözyaşlarına boğuldu.

Kütüphanelerin toplum içinde barışı desteklemedeki rolüne gelince, biz sadece bilgiyi ve hafızayı muhafaza eden değil, aynı zamanda 1560 halk kütüphanesini koordine eden de bir kurumuz. Bu kütüphaneler barış inşa etmede kritik bir rol oynuyor; nerede olurlarsa olsunlar halk için güvenli alanlar oluşturuyor. Bu mekanlarda insanlar sağcı ya da solcu, çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin bir araya gelebiliyor. Birçok kasabada kütüphaneler mevcut olan tek kültürel mekanlar; bilgiye erişim sağlayıp toplulukların katılımı için platform oluşturuyorlar. Kolombiya’da kültüre erişim bazen sınırlı, altyapı eksiklikleri var. Ancak kütüphaneler, fiziksel kültür alanları açısından en önemli mekanlardır. Sadece kitapları saklayan ve hizmet sunan mekanlar değil, aynı zamanda sosyal konuları ciddi bir şekilde ele alan önemli siyasi alanlardır. Bu nedenlerle kütüphanelerin, toplumun hafızasını ve kültürel mirasını korumanın yanı sıra, topluluk içinde barışı teşvik etmekte büyük bir rol oynadığını düşünüyoruz.