En düşük aylıkta ‘sayı artmasın’ planı: Emeklinin cebinden kıs, bütçeyi kurtar

Ekonomik krizin faturasını halka çıkaran iktidar, düşük asgari ücret zammının ardından emekli ve memur zamları ile de 2025 yılını ‘sefalet yılı’ olacağını duyurmuş oldu. Resmi enflasyon oranının dahi altında kalan zamlar, yurttaşı kayıplarla yıla başlattı. En düşük emekli aylığına ilişkin soru işaretleri ise sürüyor.

Aralık ayı enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam belli oldu. 2024’ün ikinci altı aylık enflasyon oranına göre, emekli memur aylıklarına toplu sözleşme hükmü nedeniyle yüzde 11,54 zam yapıldı. İşçi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 15,75 zam aldı. Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olan ve yüzde 15,75’lik zamla dahi 12 bin 500 lirayı geçmeyen milyonlarca emekli yine en düşük emekli aylığı almaya devam edecek.

DÜZENLEME MECLİS’E SUNULACAK

Temmuz ayında 12 bin 500 TL’ye çıkarılan en düşük emekli aylığı da yapılacak düzenleme ile yeniden belirlenecek. En düşük emekli aylığının artırılması için gerekli olan yasal düzenlemenin bu haftaya yetiştirilmeye çalışıldığı ancak bir sonraki haftaya kalma ihtimali olduğu belirtiliyor. Kanun teklifinin Meclis’in tatile gireceği 17 Ocak’tan önce sunulması bekleniyor. Ancak yasal düzenlemenin 17 Ocak'a yetişmemesi halinde emeklilere fark ödemesi yapılacak.

Son karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

Zamma ilişkin ise iki kaygı ön plana çıkıyor. Bunlardan biri bütçeyi zorlamayacak bir tutar, ikinci ise en düşük emekli aylığı alanların sayısını artırmayacak bir formül.

BÜTÇEYİ ZORLAMAYACAK RAKAM ARAYIŞI

Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olanların emekli aylıkları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tamamlanıyor. 2024 Ocak-Haziran döneminde 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı Temmuz ayında 12 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Bu düzenlemenin bütçeye maliyeti 33 milyar 200 milyon TL olarak belirtilmişti.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Temmuz ayında yaptığı açıklamada 3 milyon 707 bin kişinin en düşük emekli aylığı aldığını açıklamıştı. En düşük emekli aylığının artırılması ile bu sayının daha da yükselmesi bekleniyor. Ancak iktidarın, en düşük emekli aylığı alanların sayısını artırmayacak bir rakam üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Ayrıca bütçeye getireceği yükün de göz önüne alınacağı ifade ediliyor. Buna göre altı aylık enflasyon oranında yapılacak zam ile en düşük emekli aylığının 14 bin 500 lira olabileceği belirtilirken Hazine ve Maliye Bakanlığının üst limitinin 15 bin TL olduğu iddia ediliyor.

Böylece en düşük emekli aylığına 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında bir zam yapılma ihtimali güçleniyor. İktidarın şapkasındaki formüllere göre en düşük emekli aylığı, yine temel yaşam giderlerini karşılamaktan çok uzak kalmaya devam edecek.