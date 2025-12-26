En Düşük BAĞ-KUR Primi (Tarım Dahil) Kaç Lira? 2026 Güncel BAĞ-KUR Primleri

BAĞ-KUR primi 2026 yılında ne kadar oldu? Esnaf, kendi işini yapanlar ve tarım BAĞ-KUR’lular tarafından en çok araştırılan konuların başında gelen “BAĞ-KUR primi kaç TL?” ve “en düşük BAĞ-KUR primi ne kadar?” sorularının yanıtı netleşti. 2026 yılı BAĞ-KUR primleri resmi olarak belirlenirken ödenecek en düşük tutar dikkat çekti. İşte 2026 yılı güncel BAĞ-KUR prim tutarları ve merak edilen tüm detaylar…

2026 EN DÜŞÜK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR OLDU?

Aşağıdaki tabloda 2026 yılı için belirlenen en düşük BAĞ-KUR primi yer almaktadır:

Kategori Prim Tutarı En Düşük BAĞ-KUR Primi (Tarım Dahil) 9.825,47 TL

BAĞ-KUR PRİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

BAĞ-KUR primleri, kendi adına çalışanların ve tarım alanında faaliyet gösteren vatandaşların emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmesi için büyük önem taşır. Primlerin düzenli ödenmesi, emeklilik sürecinin aksamadan ilerlemesine ve sağlık güvencesinin kesintisiz devam etmesine yardımcı olur.

BAĞ-KUR’LULAR NE ZAMAN VE NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

Türkiye’de BAĞ-KUR’luların emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine, prim gününe ve yaşa göre değişir. Genel olarak erkek BAĞ-KUR’lular 9.000 prim günü (yaklaşık 25 yıl) ve kademeli olarak 60–65 yaş aralığında; kadın BAĞ-KUR’lular ise 7.200 prim günü (yaklaşık 20 yıl) ve 58–65 yaş aralığındaki yaş şartını tamamladıklarında emekli olabilir. Ayrıca belirli koşulları sağlayanlar için 5400 prim günü ile erkenden emeklilik imkânı bulunur; bu durumda genellikle kadınlarda yaklaşık 60 yaş, erkeklerde yaklaşık 62 yaş şartı aranır. Ancak kesin şartlar kişinin sigorta giriş yılına göre değiştiği için her BAĞ-KUR’lunun emeklilik durumu ayrı değerlendirilmektedir.

BAĞ-KUR primi kimler öder?

Kendi işini yapanlar, esnaflar ve tarım sektöründe çalışan BAĞ-KUR sigortalıları prim öder.

BAĞ-KUR primleri neden önemlidir?

Emeklilik hakkı, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sosyal güvenlik güvencesi için BAĞ-KUR primlerinin düzenli ödenmesi gereklidir.

2026 BAĞ-KUR primleri ile birlikte en düşük ödeme tutarı kesinleşmiş oldu. 9.825,47 TL olarak açıklanan en düşük BAĞ-KUR primi, tarım BAĞ-KUR’lular dahil olmak üzere milyonlarca sigortalıyı yakından ilgilendiriyor. Düzenli ödeme yapmak, emeklilik ve sağlık güvencesinin devamı için büyük önem taşıyor.